FACT CHECK: मुंबई मेट्रो के Cuffe Parade Station पर 'कहीं ना जाने वाली सीढ़ियां' क्यों बनी हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, MMRCL ने दी सफाई

Staircase at Cuffe Parade Station in Mumbai (Photo Credits: X/ @TheINIofficial)

Mumbai Metro Line 3 Staircase Fact Check: मुंबई मेट्रो लाइन 3 के कफ परेड स्टेशन (Cuffe Parade Station) की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, जो सीधे दीवार में जाकर खत्म होती है. इस सीढ़ी पर "Restricted Access " का चिन्ह भी लगा है, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है. यह तस्वीर सबसे पहले रेडिट पर शेयर की गई और देखते ही देखते वायरल हो गई.

कई यूजर्स ने मजाक में इसे "कहीं नहीं जाने वाली सीढ़ी" बताया, जबकि कुछ ने इसे इंजीनियरिंग की गलती भी बताया.

मुंबई मेट्रो लाइन 3 की ये सीढ़ियां कहीं नहीं जातीं

मुंबई के कफ परेड स्टेशन पर बनी एक सीढ़ी दीवार पर खत्म होती है (Photo Credits: X/ @TheINIofficial)

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

@Infra News India नाम के एक 'एक्स' अकाउंट ने भी यह तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "मुंबई मेट्रो लाइन 3 के कफ परेड स्टेशन की ये सीढ़ियां कहीं नहीं जातीं. इन पर 'प्रतिबंधित पहुंच' लिखा है. अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इन सीढ़ियों का उद्देश्य क्या है."

इसके बाद, लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणियां पोस्ट करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे "भ्रामक डिजाइन" कहा, जबकि अन्य ने मजाक में कहा कि "ये सीढ़ियां बस एक Photoshoot के लिए बनाई गई थीं."

वायरल वीडियो पर MMRCL ने दिया स्पष्टीकरण

हालांकि, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है. MMRCL ने स्पष्ट किया है कि यह सीढ़ी किसी निर्माण त्रुटि (Construction error) का परिणाम नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य की पूर्ति करती है. यह खंड वास्तव में कफ परेड स्टेशन के उस हिस्से से जुड़ा है, जो मेसर्स ट्रेंट को पट्टे पर दिया गया है. इसका मतलब है कि भविष्य में यह सीढ़ी स्टेशन के व्यावसायिक क्षेत्र और सार्वजनिक प्रवेश द्वार से जुड़ जाएगी.

MMRCL के अनुसार, यह प्रवेश द्वार फिलहाल बंद है, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र अभी चालू नहीं हुआ है. जैसे ही गतिविधियां फिर से शुरू होंगी, यह प्रवेश द्वार जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

कफ परेड स्टेशन पर सीढ़ियों पर MMRCL ने दी सफाई

Dear @TheINIofficial The access shown in the image above leads to the commercial/PD area which has been taken by M/s Trent. This access will be opened to the commercial area as well as the public areas when they start their operations. — MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) October 20, 2025

फैक्ट चेक के आखिर में क्या निकला?

इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सीढ़ी कोई "गलत डिजाइन" नहीं थी, बल्कि स्टेशन के भविष्य के ढांचे का हिस्सा थी. जो लोग सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब सच्चाई जान गए हैं.

हाल ही में मुंबई मेट्रो की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाने वाली एक्वा लाइन 3 (Aqua Line 3) का उद्घाटन हुआ है. यह कोलाबा से बांद्रा और सीप्ज ​​तक चलती है और इसे शहर की सबसे आधुनिक मेट्रो लाइनों में से एक माना जाता है.