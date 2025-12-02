काकीनाडा जिले में टूनी–नरसापट्टनम रूट पर चल रही एक RTC बस में सीट विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. वायरल वीडियो में दो महिलाओं को एक पुरुष यात्री के बाल पकड़कर हमला करते हुए देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरुष उस सीट पर बैठ गया था जिसे महिलाओं ने रूमाल रखकर ‘रिज़र्व’ किया था. बहस बढ़ी और मामला हाथापाई में बदल गया. बस में मौजूद यात्री ये सब देखकर दंग रह गए. घटना के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम के चलते बढ़ रही भीड़ और बार-बार होने वाले विवादों पर फिर सवाल उठने लगे हैं. यात्रियों ने सरकार से RTC बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. यह भी पढ़ें: VIDEO: फॉर्म मिलने में हुई देरी से गुस्साई महिला ने BLO की कर दी पिटाई, सड़क पर की बदसलूकी, रायपुर की घटना का वीडियो आया सामने

APRTC बस में सीट को लेकर बवाल!

