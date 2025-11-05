आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के सरकारी स्कूल से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसमें एक टीचर को कुर्सी पर बैठकर फोन पर बात करते हुए देखा जा सकता है, वहीं दो छोटी बच्चियों को टीचर का पैर दबाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले में कथित तौर पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने और दो छात्राओं को अपने पैरों की मालिश करने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक स्कूल शिक्षक को सस्पेंड कर दिया. शिक्षिका की पहचान वाई सुजाता के रूप में हुई है. यह भी पढ़ें: Unnao: मिड डे मील को लेकर महिला रसोइयें से भीड़ गई टीचर, एक दुसरे के बाल पकड़कर हुई लड़ाई, उन्नाव के स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद मैडम हुई सस्पेंड: VIDEO

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चों से पैर दबवाने वाली शिक्षिका सस्पेंड

At Bandapalli Girls Tribal Ashram School in Meliyaputti mandal, Srikakulam district, a teacher shamelessly made two young girl students massage her feet while she sat arrogantly talking on her cellphone. The disgraceful act, exposed belatedly, has enraged parents and locals.… pic.twitter.com/yTZqz9Rls8 — YSR Congress Party (@YSRCParty) November 4, 2025

