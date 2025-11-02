Unnao : मिड डे मील को लेकर महिला रसोइयें से भीड़ गई टीचर, एक दुसरे के बाल पकड़कर हुई लड़ाई, उन्नाव के स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद मैडम हुई सस्पेंड: VIDEO

Female teacher and cook fight(Credit-@priyarajputlive)

Unnao News: उन्नाव (Unnao) जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है. जहांपर स्कूल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए है. यहांपर एक महिला टीचर (Female Teacher) और महिला रसोइयों (Female Cooks) के बीच जमकर मारपीट हुई.उन्नाव जिले के ऊंचगांव सानी प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील (Mid-Day Meal) को लेकर सहायक अध्यापिका और रसोइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लिया.

इस वीडियो में देख सकते है की महिला टीचर और महिला रसोइयों के बीच मारपीट होती है और दोनों एक-दुसरे के बाल पकड़कर खींचते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: पढ़ाते समय का वीडियो बनाने से बौखलाई महिला टीचर, सर को लगाएं थप्पड़, जमकर किया हंगामा, उत्तरप्रदेश के चित्रकूट की घटना का वीडियो वायरल

टीचर और महिला रसोइयों में मारपीट

मारपीट का वीडियो आया सामने

वायरल वीडियो (Video) में सहायक टीचर प्रियंका श्रीवास्तव एक रसोइया को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठी दिखाई दीं, जबकि दूसरी रसोइया हाथ में प्लास्टिक का पाइप लेकर उन्हें मारने की कोशिश करती नजर आई. यह पूरा वाकया स्कूल परिसर में ही हुआ.रसोइया ने बताया कि शिक्षिका अक्सर मिड-डे मील में अपनी मनमर्जी थोपने का प्रयास करती थीं. शनिवार को जब उन्होंने बच्चों को तय मानक के अनुसार भोजन देने की बात कही, तो शिक्षिका नाराज हो गईं और बहस झगड़े में बदल गई. अन्य रसोइयों मंजू और लक्ष्मी ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति संभाली.

जांच के बाद हुई कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद बीएसए अमिता सिंह ने बीईओ सुरेश सिंह को जांच के लिए मौके पर भेजा. प्रारंभिक जांच में शिक्षिका का आचरण अनुचित पाया गया. इसके बाद बीएसए ने उन्हें निलंबित (Suspend) कर पुरवा बीआरसी में संबद्ध कर दिया. मामले की आगे की जांच हसनगंज बीईओ को सौंपी गई है.