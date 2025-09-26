आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल को झकझोर देनेवाली घटना सामने आयी है, जिसमें एक बच्ची को गरम दूध में गिरते हुए देखा जा सकता है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि अक्षिता खेलते-खेलते एक बिल्ली का पीछा करते हुए रसोई में लौटती है और लड़खड़ाते हुए उबलते दूध के बड़े बर्तन में गिर जाती है. गर्म दूध में गिरते ही बच्ची तड़पने लगती है और चारों ओर भाप उठती दिखाई देती है. कुछ ही पलों में उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ती हैं और फौरन बाहर निकालती हैं. गंभीर रूप से झुलसी अक्षिता को पहले अनंतपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए कुरनूल के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. यह भी पढ़ें: Giridih Shocker: झारखंड के गिरिडीह में बेहद दुखद हादसा, नाले में बहा दो साल का बच्चा, 18 घंटे बाद मिला शव

अनंतपुर में गरम दूध में गिरने से बच्ची की दर्दनाक मौत

