आंध्र प्रदेश के अल्लूरी ज़िले के पडेरू इलाके में गणेश विसर्जन सेलिब्रेशन मातम में बदल गया. चिंतालवीधी स्ट्रीट जंक्शन पर श्रद्धालु उत्साहपूर्वक नाच-गा रहे थे, तभी एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो SUV भीड़ में घुस गई और दो लोगों को तेजी से उड़ाकर भाग गई. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घटना का भयावह वीडियो 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी कई श्रद्धालुओं को टक्कर मारता है. वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार गूंजने लगी और लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े. कुछ लोग गाड़ी के नीचे भी बुरी तरह कुचले गए. स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. यह हादसा न केवल पूरे इलाके में मातम का कारण बना, बल्कि उत्सव के माहौल को भी गमगीन कर गया. यह भी पढ़ें: Pratapgarh Shocker: बुजुर्ग बीमार ससुर को पीटते हुए दिखाई दी बहु, प्रतापगढ़ का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने; VIDEO
स्कॉर्पियो से कुचले जाने के बाद 2 की मौत, 3 घायल
వినాయక నిమజ్జనంలో విషాదం
అల్లూరి జిల్లా, పాడేరు మండలంలో భక్తులపైకి అతివేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో. ఒక వ్యక్తి స్పాట్ డెడ్ , ముగ్గురు పరిస్థితి విషమం. చింతల వీధి జంక్షన్ వద్ద వినాయక నిమజ్జనం కోసం ఊరేగింపుగా వెళుతుండగా అతివేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో వాహనం.
#paderu pic.twitter.com/I2vuPhzbV0
— Sanjay Journalist (@SanjuJournalist) August 31, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)