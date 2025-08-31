प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश: बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की कई घटनाएं आएं दिन सामने आती रहती है. अब ऐसी ही एक घटना प्रतापगढ़ (Pratapgarh) के अंतू थाना क्षेत्र के सराय कल्याण देव से सामने आई है. यहांपर एक महिला अपने बुजुर्ग बीमार ससुर (Father In Law) के साथ जमकर मारपीट कर रही है. महिला उन्हें खटिया पर उनकी गर्दन दबाकर रखती है और इसके बाद उनके मुंह पर मुक्के बरसाती है. इस मारपीट का वीडियो किसी ने दुसरे घर से रिकॉर्ड कर लिया है. इस घटना के सामने आने के बाद और सोशल मीडिया (Social Media) पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर इस बहु पर रोष जताया है और लोग इस कलयुगी बहु पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बुजुर्ग सास के साथ बहु ने की जमकर मारपीट, मायके के लोगों को घर बुलवाकर पति को भी पिटवाया, ग्वालियर का वीडियो आया सामने
बीमार बुजुर्ग ससुर के साथ बहु ने की मारपीट
प्रतापगढ़: वृद्ध बीमार ससुर को बेरहमी से पीट रही कलियुगी बहू का वीडियो वायरल. जानकारी के अनुसार बहु आये दिन बुजुर्ग ससुर से करती रहती है मारपीट...#Uttarpradesh #Pratapgarh #pratapgarhpolice #crime #CrimeNews #UPPolice #LatestNews #Nedricknews @Uppolice @pratapgarhpol pic.twitter.com/HFl7NtRwES
— Nedrick News (@nedricknews) August 31, 2025
