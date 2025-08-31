प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश: बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की कई घटनाएं आएं दिन सामने आती रहती है. अब ऐसी ही एक घटना प्रतापगढ़ (Pratapgarh) के अंतू थाना क्षेत्र के सराय कल्याण देव से सामने आई है. यहांपर एक महिला अपने बुजुर्ग बीमार ससुर (Father In Law) के साथ जमकर मारपीट कर रही है. महिला उन्हें खटिया पर उनकी गर्दन दबाकर रखती है और इसके बाद उनके मुंह पर मुक्के बरसाती है. इस मारपीट का वीडियो किसी ने दुसरे घर से रिकॉर्ड कर लिया है. इस घटना के सामने आने के बाद और सोशल मीडिया (Social Media) पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर इस बहु पर रोष जताया है और लोग इस कलयुगी बहु पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बुजुर्ग सास के साथ बहु ने की जमकर मारपीट, मायके के लोगों को घर बुलवाकर पति को भी पिटवाया, ग्वालियर का वीडियो आया सामने

बीमार बुजुर्ग ससुर के साथ बहु ने की मारपीट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)