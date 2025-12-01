VIDEO: फॉर्म मिलने में हुई देरी से गुस्साई महिला ने BLO की कर दी पिटाई, सड़क पर की बदसलूकी, रायपुर की घटना का वीडियो आया सामने

BLO assaulted in Raipur (Credit-@NewsWatch_Ind)

Raipur News: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानिर एसआईआर (SIR) का विपक्षी पार्टियां काफी विरोध कर रही है. कई राज्यों के बीएलओ (BLO) की काम के दबाव को लेकर आत्महत्याएं करने की घटनाएं भी सामने आई है. अब छत्तीसगढ़ के रायपुर (Raipur) से एक बीएलओ (BLO) के साथ एक महिला के द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है की महिला को फॉर्म मिलने में देरी के कारण उसने दूसरी महिला बीएलओ के साथ मारपीट की. इस दौरान वीडियो बना रहे है एक शख्स पर भी महिला ने हमला कर दिया.

इस घटना के बाद बीएलओ में काफी नाराजगी है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NewsWatch_Ind नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP: यूपी में एसआईआर सर्वेक्षण के दौरान महिला बीएलओ और लेखपाल पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

बीएलओ पर महिला ने किया हमला

SIR का गुस्सा,BLO पर फूटा.. नजारा रायपुर से,महिला ने बीएलओ को पीट दिया। गुस्सा इस बात पर की SIR फॉर्म इनके घर पर नहीं पहुंचा. मौके पर एक शख्स ने रोका तो उनपर चप्पल तान दी?#raipur pic.twitter.com/ewZxayAtgT — News Watch India (@NewsWatch_Ind) December 1, 2025

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक रायपुर के काली माता वार्ड महिला ने बीएलओ (BLO) से एसआईआर (SIR Verification Form) उसके घर पहुंचाने की मांग की थी. जब फॉर्म समय पर नहीं पहुंचा तो वह भड़क गई और अधिकारी के साथ बदसलूकी शुरू कर दी. वीडियो में महिला को बीएलओ (BLO) पर चिल्लाते, गाली देते और मारते हुए देखा जा सकता है.बीच-बचाव करने आए एक व्यक्ति पर भी उसने हमला कर दिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने महिला पर मामला दर्ज कर लिया है. बता दें की कई जगहों पर बीएलओ पर काम का भारी बोझ है. जिसके कारण कई बीएलओ आत्महत्याएं भी कर चुके है. संसद में विपक्ष ने भी आज एसआईआर का जमकर विरोध किया.