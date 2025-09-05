Girl Cry After Meeting Lionel Messi: आठ बार के बैलन डी’ऑर विजेता लियोनेल मेसी से मिलना हर फुटबॉल प्रशंसक का सपना होता है, लेकिन यह सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है. ऐसा ही एक खास पल अर्जेंटीना में देखने को मिला जब एक नन्ही बच्ची का सपना हकीकत बन गया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 कॉनमेबोल क्वालीफायर के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ ब्यूनस आयर्स पहुंचे मेसी से जब उस बच्ची की मुलाकात हुई तो वह भावुक होकर रो पड़ी. मेसी का नाम लेते हुए बच्ची की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले. विश्व कप 2022 विजेता मेसी ने तुरंत उसे गले लगाया और मुस्कुराकर उसे शांत करने की कोशिश की. यह भावुक पल स्टेडियो मोन्यूमेंटल में अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला मैच से पहले का था.

छोटी बच्ची ने लियोनेल मेस्सी से की मुलाकात:

