Why Cristiano Ronaldo to Not Travel to India? FC गोवा के खिलाफ AFC चैंपियंस लीग मैच के लिए भारत पहुंची सऊदी अरब की क्लब अल-नस्र, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई चर्चा

Joao Felix (left) and Sadio Mane (right) (Photo credit: X @FCGoaOfficial)

Why Cristiano Ronaldo to Not Travel to India? सऊदी प्रो लीग की दिग्गज क्लब अल-नस्र ने पुष्टि की है कि उनके स्टार खिलाड़ी और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत नहीं आएंगे, जहां उनकी टीम 22 अक्टूबर को एफसी गोवा के खिलाफ AFC चैंपियंस लीग टू 2025-26 के मैच में मुकाबला करेगी. यह खबर भारतीय फुटबॉल और वैश्विक फुटबॉल प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर गोवा में जहां रोनाल्डो के आने की संभावना को लेकर काफी उत्साह था. हालांकि, क्लब के फैसले के चलते रोनाल्डो का खेलना नहीं होगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन भी उसी अनुसार हुए. क्लब और खिलाड़ी दोनों ही दीर्घकालिक लक्ष्यों को देखते हुए इस रणनीति को अपनाए हैं ताकि 2026 विश्व कप में उनकी फॉर्म बनी रहे. यह मैच 22 अक्टूबर को पुणित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (फातोर्डा) में शाम 7:15 बजे शुरू होगा, और यह AFC चैंपियंस लीग टू 2025-26 में ग्रुप डी का एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. भारत ने जीता सैफ U17 चैम्पियनशिप खिताब; पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हराकर लगातार पांचवीं बार बना चैंपियन

भारत पहुंची सऊदी अरब की क्लब अल-नस्र, फोटो और देखें वीडियो

𝐀𝐥 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐫 𝐅𝐂 𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐧 𝐆𝐨𝐚! 🌴🛬 مرحباً بنادي النصر 🟡 𝗙𝗖 𝗚𝗼𝗮 𝘃𝘀 𝗔𝗹 𝗡𝗮𝘀𝗿 𝗙𝗖 𝟮𝟮 𝗢𝗖𝗧 | 𝟳:𝟭𝟱 𝗣𝗠 𝗜𝗦𝗧 The countdown to the biggest night in Indian football begins ⏳🇮🇳 pic.twitter.com/44lcAh3yEF — FC Goa (@FCGoaOfficial) October 21, 2025

Welcome to Goa, Al Nassr FC! مرحباً بكم في جوا، النصر 🟠🟡📸 pic.twitter.com/l5yCH4H5rr — FC Goa (@FCGoaOfficial) October 20, 2025

भारत क्यों नहीं आएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ?

रिपोर्ट्स के अनुसार, रोनाल्डो अपनी उम्र (40 वर्ष) और आगामी फीफा विश्व कप 2026 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैचों का चयन कर रहे हैं और इन कारणों से वे भारत यात्रा से बच रहे हैं. उनके क्लब अल-नस्र की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके अनुबंध में ऐसा प्रावधान है जो उन्हें सऊदी अरब के बाहर होने वाले मैचों का चयन करने की अनुमति देता है.

अल-नस्र ने बिना रोनाल्डो के ही AFC चैंपियंस लीग टू के पहले दोनों मैच जीत लिए हैं, और अब वे इस टूर्नामेंट के अगले चरण में जगह बनाने की दिशा में हैं. वर्तमान में रोनाल्डो की गैरमौजूदगी के बावजूद, टीम के पास सादियो माने, जोआओ फेलिक्स और किंग्सले कोमॉन जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके विपरीत, एफसी गोवा ने अपनी शुरूआती दोनों मैचों में हार का सामना किया है, और अब वह घरेलू दर्शकों के सामने एक मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगी. रोनाल्डो की अनुपस्थिति के बावजूद यह मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन रोनाल्डो की गैरमौजूदगी ने मैच से जुड़ी उत्सुकता और चर्चा जरूर बढ़ा दी है.