Hardik Pandya Slams Paparazzi: हार्दिक पांड्या का पपराज़ी पर फूटा गुस्सा, गर्लफ्रेंड महीका शर्मा का आपत्तिजनक वीडियो बनाने पर मीडिया को लगाई लताड़, देखें पोस्ट

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भारतीय मीडिया और पैपराजी पर जमकर गुस्सा निकाला है, जब कुछ फोटोग्राफर्स ने उनकी गर्लफ्रेंड और मॉडल महीका शर्मा का एक आपत्तिजनक एंगल से वीडियो शूट किया. यह घटना मुंबई के बांद्रा स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई, जहां हार्दिक और महीका डिनर के लिए पहुंचे थे. जैसे ही महीका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं, पैपराजी ने उन्हें अनुचित एंगल से रिकॉर्ड किया, जिसे हार्दिक ने बेहद अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया.

हार्दिक पांड्या मीडिया पर भड़के, बोले- “ये हद पार कर गया”

Hardik Pandya's Insta Story (Insta@hardikpandya93)

घटना से नाराज हार्दिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि वह समझते हैं कि लोकप्रियता के साथ कैमरे, ध्यान और निगरानी जैसी चीजें आती हैं और वह इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं. लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ, वह “सीमा पार करने जैसा” था. हार्दिक ने कहा कि किसी की निजी गरिमा को ठेस पहुँचाकर सस्ती सनसनी फैलाना पत्रकारिता नहीं है. हार्दिक और महीका ने कुछ महीने पहले ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. उनकी हालिया पोस्ट को देखकर फैंस का मानना है कि दोनों अपने रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं और जल्द ही बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हो सकते हैं.

नताशा से अलगाव के बाद मिली नई मोहब्बत

बता दें कि हार्दिक पांड्या की पहली शादी अभिनेत्री और डांसर नताशा स्टैनकोविक से हुई थी. दोनों ने 2020 में शादी की थी और उनके बेटे का नाम अगस्त्य है. जुलाई 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया, लेकिन वे अपने बेटे की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं. इसके बाद हार्दिक की जिंदगी में महीका शर्मा आईं और दोनों ने अक्टूबर 2024 में अपनी पहली आधिकारिक सार्वजनिक उपस्थिति दी. हालांकि शुरुआती दिनों में उन्होंने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरों और पोस्ट्स ने सब साफ कर दिया. हाल ही में दोनों की सगाई की अफवाहें भी उड़ी थीं, हालांकि महीका ने इसे खारिज कर दिया.