Delhi Police Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi News) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अशोक विहार (Ashok Vihar) इलाके में पुलिसकर्मियों ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. जानकारी के अनुसार, युवक अपने ही घर के बाहर बैठा था. तभी गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों (Delhi Police News) ने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है. इस पर युवक ने जवाब दिया, "यह मेरा घर है. आप चोरों से क्यों नहीं पूछते कि वे रात में क्यों घूमते हैं?" बस इतना कहते ही पुलिसकर्मी भड़क गए और उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी युवक को धक्का देते और लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

ये भी पढें: Delhi: यात्री के साथ दिल्ली के मेट्रो कर्मियों ने की अभद्रता, वीडियो बनाने पर मोबाइल भी तोड़ा, कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने; VIDEO

दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की

Delhi Police officials brutally thrashed a man He was sitting outside his house Police asked him what he was doing He questioned the police , what were they doing? And they threshed him A viral video from Ashok Vihar, Delhi, shows two police officers publicly assaulting a… pic.twitter.com/AMmWle7FDY — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) August 31, 2025

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)