Delhi Police Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi News) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अशोक विहार (Ashok Vihar) इलाके में पुलिसकर्मियों ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. जानकारी के अनुसार, युवक अपने ही घर के बाहर बैठा था. तभी गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों (Delhi Police News) ने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है. इस पर युवक ने जवाब दिया, "यह मेरा घर है. आप चोरों से क्यों नहीं पूछते कि वे रात में क्यों घूमते हैं?" बस इतना कहते ही पुलिसकर्मी भड़क गए और उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी युवक को धक्का देते और लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.

