खुशखबरी: अब कतर में भी UPI से कर सकेंगे पेमेंट, भारतीय टूरिस्टों के लिए शॉपिंग और घूमना हुआ आसान
UPI Cash Withdrawal

भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है. इसी कड़ी में अब UPI क़तर में भी लॉन्च हो गया है. अब क़तर घूमने जाने वाले या वहां रहने वाले भारतीय आसानी से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे.

इसकी शुरुआत क़तर ड्यूटी फ्री (Qatar Duty Free) से हुई है, जो UPI स्वीकार करने वाला पहला मर्चेंट बन गया है.

यह कैसे संभव हुआ?

भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने क़तर नेशनल बैंक (QNB) के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है. इस पार्टनरशिप के तहत, QNB के पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) टर्मिनल्स पर अब UPI QR कोड से पेमेंट किया जा सकेगा.

भारतीय यात्रियों को क्या फायदा होगा?

यह कदम भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है. NPCI के अनुसार, क़तर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं. अब उन्हें ये फायदे होंगे:

  • कैश रखने का झंझट खत्म: अब ज़्यादा कैश साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी.

  • करेंसी बदलने से छुटकारा: रुपये को कतरी रियाल में बदलने की परेशानी खत्म हो जाएगी.

  • आसान और तेज़ पेमेंट: किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट या पर्यटन स्थल पर मोबाइल से तुरंत पेमेंट हो जाएगा.

क़तर को भी मिलेगा फायदा

इस सुविधा से सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, बल्कि क़तर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

  • पर्यटन और रिटेल को बढ़ावा: जब भारतीय पर्यटक आसानी से खर्च कर पाएंगे, तो वहां के पर्यटन और रिटेल सेक्टर में बिक्री बढ़ेगी.

  • स्थानीय व्यापारियों को लाभ: वहां के दुकानदारों को ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे और उनका बिजनेस बढ़ेगा.

  • कैशलेस इकोनॉमी: इससे क़तर में डिजिटल और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा.

NPCI इंटरनेशनल के MD और CEO, रितेश शुक्ला ने कहा, "हमारा लक्ष्य UPI को दुनिया भर में पहुंचाना है और यह पार्टनरशिप उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

कुल मिलाकर, यह UPI की वैश्विक यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि है, जिससे लाखों भारतीयों का जीवन आसान होगा.