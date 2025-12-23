शिवसेना UBT और MNS के साथ हुआ गठबंधन, मुंबई में BMC चुनाव ठाकरे ब्रदर्स लड़ेंगे साथ; संजय राउत ने की पुष्टि

Uddhav Thackeray- Raj Thackeray

Mumbai BMC Elections 2025: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव से पहले, ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई- उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) और राज ठाकरे (MNS) के बीच गठबंधन अब आधिकारिक हो गया है, पार्टी सांसद संजय राउत ने इस "मनमिलन" की पुष्टि की और बताया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस गठबंधन को पूरी दिल से स्वीकार कर चुके हैं और फिलहाल जमीन पर एक साथ काम कर रहे हैं.

गठबंधन का ऐतिहासिक मोड़

राउत ने बताया कि यह "मनमिलन" उस समय हुआ जब दोनों भाई महाराष्ट्र में कक्षा एक में हिंदी को अनिवार्य करने के विरोध में एक साथ आए थे। उन्होंने कहा, "सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला कल रात फाइनल किया गया." सीटों की आधिकारिक घोषणा आज या बुधवार को की जाएगी. Mahayuti-NCP Alliance Update: BMC चुनाव में अजित पवार की पार्टी NCP महायुति के साथ चुनाव में उतारेगी या अकेले लड़ेगी, घोषणा आज

मुंबई समेत अन्य नगर निगमों की तैयारी

राउत ने आगे बताया कि ठाकरे ब्रदर्स ने अब समझौता कर लिया है और सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान जल्द ही होगा.उन्होंने कहा कि नगर निगमों में सहयोग करना समय लेता है, लेकिन कोर डील फाइनल है. नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नासिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भायंदर के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है.

सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं

राउत ने स्पष्ट किया कि अब सवाल यह नहीं कि गठबंधन होगा या नहीं, बल्कि सीटें कैसे बाँटी जाएंगी. उन्होंने कहा, "हम दिल से एक हुए हैं." उद्धव और राज ठाकरे का जुलाई में हिंदी को कक्षा एक में अनिवार्य करने के विरोध में साथ आना इस गठबंधन को सील करने वाला मोड़ था.

मुंबई में सीट अलॉटमेंट

शिवडी में दो सीटें UBT और एक सीट MNS को दी गई हैं. वार्ड नं. 114 (भांडुप) में हल्की टकराव जारी है, लेकिन उद्धव और राज व्यक्तिगत रूप से मामले को सुलझा रहे हैं. पूरे मुंबई का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तैयार है.

राजनीतिक रणनीति

विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे ब्रदर्स का यह पुनर्मिलन राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा. लंबे समय तक दोनों अलग राजनीतिक धाराओं में रहे.यह गठबंधन मराठी वोट बैंक को मजबूत करने और एकनाथ शिंदे-भाजपा गठबंधन को चुनौती देने का रणनीतिक कदम है.