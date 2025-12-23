Mahayuti-NCP Alliance Update: BMC चुनाव में अजित पवार की पार्टी NCP महायुति के साथ चुनाव में उतारेगी या अकेले लड़ेगी, घोषणा आज

(Photo Credits FB)

Mahayuti-NCP Alliance Update: देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है. राज्य में MVA, महायुति समेत कई पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी सस्पेंस के बीच अजित पवार (Ajit Pawar) की NCP का महायुति के साथ गठबंधन होगा या नहीं, यह भी अब तक तय नहीं हुआ है.

NCP की शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें पार्टी की बीएमसी चुनाव में आधिकारिक भूमिका स्पष्ट की जाएगी. एनसीपी कुछ स्थानों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की संभावना भी रख सकती है. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी, BMC सहित प्रदेश की 29 महानगरपालिकाओं में आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र; 15 जनवरी को होने हैं मतदान

महायुती में BJP-शिवसेना साथ चुनाव लड़ेगी

अब तक की खबरों के अनुसार, बीएमसी चुनाव में महायुति में बीजेपी और शिंदे की पार्टी (शिवसेना) साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं.लेकिन महायुति में NCP शामिल होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है.

खबरों के अनुसार, महायुति में अजित पवार की पार्टी भले ही शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एनसीपी को महायुति में भाग नहीं दे रही है। यानी बीजेपी नहीं चाहती कि NCP महायुति में शामिल हो. अगर NCP महायुति में शामिल होती है, तो उसे शिवसेना के साथ अजित पवार की पार्टी को सीटें साझा करनी पड़ेंगी. जो बीजेपी नहीं चाहती हैं.