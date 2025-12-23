महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी, BMC सहित प्रदेश की 29 महानगरपालिकाओं में आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र; 15 जनवरी को होने हैं मतदान

Maharashtra Municipal Election 2026: देश की सबसे अमीर महापालिका बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में आज मंगलवार, 23 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर को होगी, जिसके बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 निर्धारित है.
3 जनवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची होगी जारी
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 जनवरी को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटन भी किया जाएगा. अंतिम सूची जारी होने के बाद 15 जनवरी को मतदान होगा और मतों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी. महापालिका चुनावों के लिए एक जुलाई 2025 की मतदाता सूची को अंतिम और मान्य माना जाएगा. यह भी पढ़े: मुंबई में BMC चुनाव को लेकर BJP की तैयारियां जोरों पर, उम्मीदवार चयन के लिए 20 सदस्यीय समिति गठित; अमित साटम-आशीष शेलार सहित ये नेता शामिल
सीट बंटवारे पर अब भी मतभेद
नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सीटों को लेकर विवाद बरकरार है, हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से यह संकेत मिले हैं कि आज 23 दिसंबर को गठबंधन की सीटों पर फैसला हो सकता है.
BJP और शिंदे सेना साथ लड़ेंगी चुनाव
महायुती की ओर से बताया गया है कि बीएमसी की 227 सीटों में से 150 सीटों पर सहमति बन गई है. बाकी सीटों पर बातचीत जारी है. वहीं कांग्रेस का वंचित बहुजन विकास आघाड़ी के साथ गठबंधन भी तय नहीं हो पाया है. शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी किसके साथ चुनाव लड़ेगी, यह भी स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से दोनों धड़ों के उम्मीदवारों में अस्पष्टता और असमंजस की स्थिति है.
BMC की 227 सीटों पर होगा चुनाव
महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में सबसे बड़ा चुनाव BMC की 227 सीटों पर होने जा रहा है. 2017 के बाद से BMC चुनाव अटका हुआ है, जिसके कारण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई विकास कार्य प्रभावित हुए हैं.