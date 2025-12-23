IND-W vs SL-W 2nd T20I 2025 Mini Battle: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला दूसरे टी20 के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों के बीच होगी मुकाबला, ये टक्कर तय करेंगी मैच का रुख

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Mini Battle: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयनुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाला मुकाबला सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि कुछ बेहद दिलचस्प ‘मिनी बैटल’ का भी गवाह बनने वाला है. इस मैच में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा चेहरों की भूमिका अहम रहेगी, जो मैच का रुख किसी भी वक्त बदल सकते हैं. फैंस की नजरें खास तौर पर उन व्यक्तिगत मुकाबलों पर होंगी, जो पूरे मैच का मिजाज तय कर सकते हैं. श्रीलंका बनाम भारत महिला दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

स्मृति मंधाना बनाम इनोका राणावीरा

सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और श्रीलंका की अनुभवी स्पिन गेंदबाज इनोका राणावीरा के बीच की टक्कर को लेकर है. स्मृति मंधाना अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग के लिए जानी जाती हैं. पावरप्ले में तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वहीं इनोका राणावीरा अपनी सटीक लाइन-लेंथ और अनुभव के दम पर बड़े बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर मानी जाती हैं. अगर राणावीरा शुरुआत में स्मृति पर अंकुश लगाने में सफल रहती हैं, तो भारत की रनगति पर असर पड़ सकता है.

हर्षिता समरविक्रमा बनाम क्रांति गौड़

दूसरी अहम भिड़ंत श्रीलंका की युवा बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा और भारत की उभरती हुई तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के बीच देखने को मिल सकती है. हर्षिता समरविक्रमा हाल के मुकाबलों में श्रीलंका के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभरी हैं और मध्यक्रम में पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाती हैं. वहीं क्रांति गौड़ अपनी स्विंग और अनुशासित गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखती हैं. इन दोनों के बीच का मुकाबला श्रीलंका की पारी की दिशा तय कर सकता है.

चमारी अथापथु बनाम हरमनप्रीत कौर: कप्तानों की जंग

कप्तानों की जंग भी इस मैच का बड़ा आकर्षण रहेगी. श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच की टक्कर अनुभव, आक्रामकता और नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी. चमारी अथापथु जहां अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखती हैं, वहीं हरमनप्रीत कौर बड़े मैचों में दबाव में प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं. दोनों कप्तानों का व्यक्तिगत प्रदर्शन और मैदान पर लिए गए फैसले सीधे तौर पर नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं.

दोनों टीमों की बात करें तो भारत के पास संतुलित और गहराई वाला स्क्वाड है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा टैलेंट का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है. वहीं श्रीलंका की टीम भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर रही है और उसके युवा खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल कर रहे हैं. कुल मिलाकर IND W vs SL W मुकाबला सिर्फ टीमों की नहीं, बल्कि इन रोमांचक मिनी बैटल्स की वजह से भी बेहद दिलचस्प होने वाला है. फैंस को एक कड़ा और प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद है, जहां एक छोटी सी जंग पूरे मैच का पासा पलट सकती है.