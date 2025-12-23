VIDEO: कुत्ते के काटने के बाद युवक की हालत बिगड़ी, भौंकने और हमला करने की कोशिश, अलीगढ में परिजनों ने चारपाई से बांधा

The young man's condition worsened after being bitten by a dog (Credit-@Bharangar320)

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को कुत्ते के काटने (Dog Bite) के कुछ ही घंटों बाद गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.यह घटना खैर तहसील (Khair Tehsil) के उटवारा गांव (Utwara Village) की है. गांव निवासी 23 वर्षीय रामकुमार उर्फ रामू को 20 दिसंबर की शाम एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. उस समय चोट सामान्य थी और कोई गंभीर परेशानी नजर नहीं आई.रात भी सामान्य रही और रविवार सुबह युवक ने रोजमर्रा की तरह नहाकर खाना भी खाया.

इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @askrajeshsahu नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: प्यार जताने के बाद पालतू कुत्ते ने कर दिया युवक पर हमला, जानवर के इस व्यवहार को देख लोग हुए हैरान

कुत्ते के काटने के बाद युवक का जानवर जैसा व्यवहार

अलीगढ़ में एक युवक को आवारा कुत्ते ने काट लिया। करीब 5-6 घंटे बाद युवक ऐसी हरकतें करने लगा, जिसे देखकर लोगों की हालत खराब हो गई। युवक कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा था। जीभ बाहर निकालकर वो लोगों को काटने के लिए दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने उस युवक को… pic.twitter.com/PHa91uvmP1 — Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) December 22, 2025

साथियों यूपी के अलीगढ़ district के खैर से बहुत ही चिंताजनक खबर मिल रही है इसी 20 तारीख की शाम को करीब 6-7 बजे के करीब एक लड़के को आवारा कुत्ते ने काट लिया उसने घर आकर बटाया तो घर वालों ने घाव साफ करके तेल और मिर्च लगा दिए रात को करीब 9 बजे लड़का पिताजी से बोला पापा बैचेनी… pic.twitter.com/CnONvYqJ0O — Pooran singh (@Bharangar320) December 22, 2025

दोपहर होते ही बिगड़ी हालत

जानकारी के मुताबिक़ दोपहर में अचानक रामकुमार की हालत बिगड़ने लगी. वह कुत्ते जैसी आवाजें (Barking Sounds) निकालने लगा और उसका व्यवहार पूरी तरह असामान्य हो गया. कुछ ही देर में वह खुद को और आसपास मौजूद लोगों को काटने की कोशिश (Attempt to Bite) करने लगा.युवक की हालत बेकाबू होते देख परिजनों (Family Members) और ग्रामीणों ने मिलकर उसे चारपाई से बांध दिया (Tied to Cot), ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके. इसके बाद उसे तुरंत खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Center) ले जाया गया.

हालत गंभीर देख दिल्ली किया गया रेफर

स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत को गंभीर (Critical Condition) बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली (Delhi) रेफर कर दिया. परिजनों के मुताबिक फिलहाल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

डॉक्टरों की चेतावनी

डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते के काटने (Dog Bite) के बाद तुरंत सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) में इलाज कराना और रेबीज का इंजेक्शन (Rabies Vaccine) लगवाना बेहद जरूरी है. समय पर उपचार न मिलने पर रेबीज के लक्षण शरीर में फैल सकते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं.