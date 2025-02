Viral Video: प्यार जताने के बाद पालतू कुत्ते ने कर दिया युवक पर हमला, जानवर के इस व्यवहार को देख लोग हुए हैरान

Viral Video: देश के कई हिस्सों से कुत्तों के हमले से जुड़ी कई हैरान करने वाली खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक साइबेरियन हस्की डॉग (Dog) पहले तो शख्स पर प्यार लुटाता है, फिर अगले ही पल अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो युवक पर हमलावर हो जाता है. रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना कुत्तों के अप्रत्याशित व्यवहार के प्रति अलर्ट रहने की आवश्यता की याद दिलाती है. बताया जा रहा है कि यह चौंकाने वाली घटना हाल ही में एक वेटनरी क्लिनिक में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- क्लिनिक के अंदर हस्की डॉगी ने प्यार जताने वाले युवक पर हमला कर दिया. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 393.4K व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- यही वजह है कि बड़े कुत्तों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- कुत्ता स्पष्ट रूप से आक्रामक था, पशु क्लिनिक में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पेशेवर होना चाहिए. यह भी पढ़ें: Dog Attack in Mathura: शहर में कुत्तों का आतंक! घर के बाहर खेल रही बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, मथुरा के जराजेश्वरी कॉलोनी की घटना (Watch Video)

पालतू कुत्ते ने किया युवक पर हमला

Pet Dog attacks on a Guy who was Playing with the Dog inside Clinic

