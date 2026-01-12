अलीगढ़ में BJP नेता और युवती के बीच सड़क पर मारपीट, मामला थाने पहुंचने पर बवाल, गुस्साई मां ने तानी चप्पल; हाईवोल्टेज ड्रामे का VIDEO वायरल

(Photo Credits AT news)

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हाईवोल्टेज ड्रामे का मामला सामने आया है. जिले के देहलीगेट थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के युवा नेता गौरांग तिवारी और एक युवती के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई. विवाद के बढ़ने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया. थाने में घटना के दौरान युवती की मां ने भाजपा नेता पर चप्पल तानी और हंगामा मचाया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बीच सड़क पर हाथापाई

जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता गौरांग तिवारी रविवार दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ घुड़ियाबाग मोहल्ले से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनका सामना एक युवती से हुआ, जिससे उनका पुराना विवाद चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर देहलीगेट थाने ले आई. यह भी पढ़े: Aligarh: चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा युवक, ट्रैक पर गिरने से RPF जवान ने बचाया, अलीगढ रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने; VIDEO

देखें हंगामे का वीडियो

थाने के भीतर हंगामा

असली ड्रामा थाने के भीतर तब शुरू हुआ जब युवती और उसकी मां ने भाजपा नेता को थाना प्रभारी के कक्ष में कुर्सी पर बैठा देखा. नेता को मिल रही इस तवज्जो से युवती भड़क गई और पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगी। युवती ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नेता को खरी-खोटी सुनाई. इसी बीच, आक्रोशित युवती की मां ने अपनी चप्पल उतारकर भाजपा नेता की ओर तान दी. महिला पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामले को संभाला.

पुराना है विवाद

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भाजपा नेता गौरांग तिवारी और उक्त युवती के बीच विवाद काफी पुराना है. कुछ साल पहले गौरांग के खिलाफ युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तीन अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। रविवार की घटना इसी रंजिश का अगला हिस्सा मानी जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया है. देहलीगेट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि दोनों ही तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट की तहरीर (शिकायत) प्राप्त हुई है.

थाना प्रभारी ने क्या कहा

थाना प्रभारी ने कहा, "मारपीट की घटना की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.