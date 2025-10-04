Aligarh: चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा युवक, ट्रैक पर गिरने से RPF जवान ने बचाया, अलीगढ रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने; VIDEO

अलीगढ, उत्तर प्रदेश: रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर रोजाना कई हादसे सामने आते है. चलती ट्रेन में उतरने और चढ़ने के दौरान कई यात्री नीचे गिर जाते है.इन हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है तो कई लोग बच जाते है. ऐसा ही एक हादसा अलीगढ रेलवे स्टेशन (Aligarh Railway Station) पर सामने आया है. यहांपर एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में नीचे गिर गया. इस दौरान यात्री के गिरने के बाद मौके पर मौजूद आरपीफ (RPF) जवान ने तुरंत उसे साइड में खींचा, जिसके कारण उसकी जान बच गई. ये घटना कानपुर से दिल्ली जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस की बताई जा रही है. यात्री का नाम इरफ़ान बताया जा रहा है.
वे दिल्ली जाने के ट्रेन में चढ़े थे. गनीमत रही की यात्री प्लेटफार्म पर गिरे, अगर ट्रैक पर गिरते तो उनकी जान बचना मुश्किल होता. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @jmdnewsflash नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bhopal Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरा यात्री, रेल कर्मी ने बचाई जान, भोपाल का वीडियो आया सामने (Watch Video)
चलती ट्रेन से गिरा यात्री
Aligarh Station पर बड़ा हादसा होने से टला,चलती ट्रेन से नीचे गिरे शख्स की RPF जवान ने ऐसे बचाई जान,देखें Video | Shorts
.@aligarhpolice #aligarh #aligarhpolice #rpf #accident #shorts pic.twitter.com/wB9pUgLDAv
— JMD NEWS (@jmdnewsflash) October 4, 2025
क्या है पूरी घटना?
ये घटना 2 अक्टूबर की है. कानपुर से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत (Amrit Bharat) स्पेशल फेयर एक्सप्रेस अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर रुकी थी. महफूज नगर निवासी इरफान गलती से इस ट्रेन में सवार हो गए.कुछ ही देर बाद जब ट्रेन चलने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि वह गलत ट्रेन में बैठ गए है. इस दौरान जल्दबाज़ी में इरफान ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की. लेकिन ट्रेन की गति अधिक होने के कारण वह संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म पर गिर गए. गनीमत यह रही कि वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच नहीं गिर , वरना घटना बेहद गंभीर हो सकती थी.
आरपीएफ जवान ने खींचा बाहर
घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कॉन्स्टेबल (RPF Constable) बनवारी लाल ने स्थिति को भांपते ही तुरंत हरकत दिखाई. उन्होंने इरफान का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया, जिससे युवक ट्रेन की चपेट में आने से बच गया. मौके पर मौजूद यात्रियों ने इस साहसिक कदम की जमकर सराहना की.गिरने के कारण इरफान को मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया. आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि जवान बनवारी लाल की सतर्कता और साहस ने एक बड़ा हादसा होने से रोका है.