SL vs PAK 3rd T20I 2026, Dambulla Weather, Rain Forecast and Pitch Report: दांबुला में बारिश बनेगी विलेन या बल्लेबाज और गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट

Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 3rd T20I Match Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. वहीं, दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब तीसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Pakistan, 2nd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवरों में महज 128 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से जेनिथ लियानगे ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 129 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने महज 16.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 51 रनों की धुआंधार पारी खेली. श्रीलंका की ओर से महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (SL vs PAK T20I Head To Head Record)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, श्रीलंका की टीम ने महज 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मुकाबला रद्द हो गया था. श्रीलंका की धरती पर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है, जहां मेहमान टीम का दबदबा रहा है.

दांबुला की मौसम अपडेट लाइव (Dambulla Weather Live Updates for SL vs PAK 3rd T20I 2026)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि श्रीलंका बनाम पाकिस्तान पहले टी20 मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना बहुत ही कम है. वर्तमान पूर्वानुमान मैच के घंटों के दौरान वर्षा की केवल 5% से 8% संभावना का संकेत देते हैं, हालांकि शाम भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. आर्द्रता अधिक होने की संभावना है, जो 75% और 82% के बीच रहेगी, जो दूसरी पारी में एक महत्वपूर्ण ओस कारक पेश कर सकती है, जिससे संभावित रूप से दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम को मदद मिलेगी. क्रिकेट के लिए 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान आरामदायक रहेगा.

दांबुला की पिच रिपोर्ट (Dambulla Pitch Report)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता हैं. इस मैदान पर रनों की बौछार की जा सकती है, बस स्पिनर्स की फिरकी और शुरुआत में तेज गेंदबाजों से संभलकर रहना होगा. अगर बारिश हुई और उसके बाद मैच खेला जा सका तो गेंदबाजों के लिए गेंद को थामना आसान नहीं होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs PAK 3rd T20I Playing Prediction)

श्रीलंका: दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालेगे, महीश थीकशाना, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशनका.

पाकिस्तान: सैम अयूब, फखर ज़मान, साहिबज़ादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उस्मान खान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, अबरार अहमद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.