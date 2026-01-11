Who Is Nadeem Qureshi? कौन हैं नदीम कुरैशी, जय भानुशाली से अलग होने के बाद माही विज ने कहा- ‘मेरी आत्मा मेरे बेस्ट फ्रेंड जुड़ी है’

मुंबई, 10 जनवरी: टीवी एक्ट्रेस माही विज ने अपने खास दोस्त नदीम के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. माही ने नदीम के साथ केक खिलाते हुए एक फोटो डाली और लिखा कि दोनों की आत्माएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. माही ने लिखा कि भले ही वे कभी-कभी नाराज हो जाते हैं, झगड़ते हैं या कुछ दिनों तक बात नहीं करते, लेकिन आखिरकार दोनों फिर साथ आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि “नदीम और माही एक हैं और हमारी आत्माएं ऐसे जुड़ी हैं जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता.” Prashant Tamang Passes Away: 'इंडियन आइडल 3' के विजेता प्रशांत तामांग का निधन; 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से तोड़ा दम
अपने जन्मदिन के संदेश में माही ने नदीम को अपना परिवार, अपना सुरक्षित सहारा और अपना हमेशा का साथी बताया. उन्होंने लिखा कि नदीम उन्हें तब भी समझता है जब वह कुछ कहती नहीं हैं और हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहता है.
माही विज ने 'बेस्ट फ्रेंड' नदीम के साथ शेयर की तस्वीर:
View this post on Instagram
माही ने आगे कहा कि नदीम उनके लिए सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड नहीं, बल्कि उनका घर, उनकी ताकत और उनका सुकून है. उनके साथ वह खुद को जैसा हैं वैसा स्वीकार किया हुआ महसूस करती हैं — चाहे वह खुश हों, टूटे हुए हों या भावुक हों.
यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में माही विज और उनके पति जय भानुशाली ने अलग होने का फैसला लिया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी कर बताया था कि उन्होंने लगभग 15 साल की शादी के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है.
अपने बयान में माही और जय ने कहा था कि वे अब अलग-अलग रास्तों पर जरूर चलेंगे, लेकिन एक-दूसरे का सम्मान और साथ बनाए रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने तीन बच्चों — तारा, खुशी और रणवीर — के लिए हमेशा अच्छे माता-पिता बने रहेंगे.
दोनों ने साफ किया कि उनके इस फैसले के पीछे कोई नकारात्मक भावना नहीं है और उन्होंने शांति और समझदारी को प्राथमिकता दी है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुश्किल समय में उनकी निजता का सम्मान करें. माही की नदीम के लिए की गई यह भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है और लोग इसे उनके जीवन के नए अध्याय से जोड़कर देख रहे हैं.