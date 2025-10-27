Jay Bhanushali-Mahi Vij Divorce: एक्टर जय भानुशाली और माही विज होंगे अलग, शादी के 14 साल बाद कोर्ट में दी तलाक की अर्जी

(Photo Credits Instagram)

Jay Bhanushali-Mahi Vij Divorce: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में एक और रिश्ता टूटने की खबर सामने आ रही है. एक्टर जय भानुशाली और उनकी पत्नी माही विज शादी के 14 साल बाद अलग होने की राह पर हैं. दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है. खबरों के अनुसार, रिश्ते में दरार के बाद जुलाई-अगस्त में दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए थे.

जय और माही का तलाक हो चुका!

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जय और माही का तलाक हो चुका है और उनके बच्चों की कस्टडी का फैसला भी कोर्ट ने सुना दिया है, यह भी पढ़े: Shoaib Malik, Sana Javed Divorce: क्या तीसरी बार टूटेगी शोएब मलिक की शादी? सना जावेद संग वायरल वीडियो के बाद तलाक की चर्चाएं तेज

कपल को आखिरी बार कब देखा गया?

दोनों को आखिरी बार अपनी बेटी तारा के जन्मदिन के मौके पर एक साथ देखा गया था. उस दौरान सोशल मीडिया पर आई वीडियो और फोटोज में दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाए हुए नजर आए। जुलाई में तलाक की अटकलें तब और तेज हो गईं, जब माही से उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब में माही ने तीखे लहजे में कहा था. "मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरे चाचा हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे?"

कोर्ट में तलाक की अर्जी ने अफवाहों पर लगाई मुहर

माही के इस बयान के बाद साफ हो गया था कि दोनों के रिश्ते में सब ठीक नहीं चल रहा है. अब कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी ने इन अफवाहों पर पूरी तरह मुहर लगा दी है.