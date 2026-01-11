Prashant Tamang Passes Away: 'इंडियन आइडल 3' के विजेता प्रशांत तामांग का निधन; 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से तोड़ा दम

प्रशांत तामांग का निधन (Photo Credits: Instagram)

Prashant Tamang Passes Away: संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. लोकप्रिय रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन (Indian Idol Season 3) के विजेता रहे मशहूर गायक और अभिनेता प्रशांत तामांग (Prashant Tamang) का रविवार, 11 जनवरी 2026 को निधन हो गया. 43 वर्षीय तामांग ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ा था, जिसके बाद उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रशांत के आकस्मिक निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और नेपाली भाषी समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.फिल्म निर्माता राजेश घटानी ने इस दुखद समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम संपन्न कर दिल्ली लौटे थे और उन्हें पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. यह भी पढ़ें: Zubeen Garg Death Case: जुबीन गर्ग की विरासत को सहेजने के लिए बनेगा 'ट्रस्ट', पत्नी गरिमा ने न्याय की उम्मीद के साथ किया बड़ा ऐलान

कोलकाता पुलिस से 'इंडियन आइडल' तक का सफर

4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में जन्मे प्रशांत तामांग का जीवन संघर्षों और प्रेरणा से भरा रहा. उनके पिता के निधन के बाद, परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए वे कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे. वे पुलिस बैंड (ऑर्केस्ट्रा) में गाया करते थे, जहां उनके साथियों ने उन्हें 'इंडियन आइडल' में जाने के लिए प्रोत्साहित किया.

साल 2007 में उन्होंने 'इंडियन आइडल 3' का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उनकी इस जीत ने पूर्वोत्तर भारत और नेपाल के संगीतकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक नया रास्ता खोला.

अभिनय और फिल्मी करियर

संगीत के साथ-साथ प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने कई नेपाली फिल्मों में काम किया, जिनमें 'गोर्खा पलटन' (Gorkha Paltan) को दर्शकों ने काफी पसंद किया.

श्रद्धांजलि और शोक संवेदनाएं

प्रशांत तामांग के निधन पर संगीत और फिल्म जगत की कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है. उनके 'इंडियन आइडल' के साथी प्रतियोगी और दोस्त अमित पॉल ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘मेरा भाई, मेरा दोस्त अब हमारे बीच नहीं रहा. मुझे अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है.’

प्रशांत अपने पीछे पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं. वे वर्तमान में दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रह रहे थे. उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर दार्जिलिंग ले जाने या दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करने को लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है.