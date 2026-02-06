Jhansi: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, भांजी के विवाह समारोह में मामा को आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव घटना

लखनऊ/झांसी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के झांसी जिले (Jhansi) के डैली गांव में गुरुवार, 5 फरवरी को एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हृदय विदारक घटना घटी. अपनी भांजी की शादी में शामिल होने आए 62 वर्षीय एक व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक (कार्डियक अरेस्ट) (Heart Attack) से मौत हो गई. मृतक की पहचान हरिमोहन सेन (Harimohan Sen) के रूप में हुई है. यह दुखद वाकया उस समय हुआ जब परिवार शादी की अंतिम तैयारियों में व्यस्त था और हरिमोहन मंच की ओर जा रहे थे. यह भी पढ़ें: दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा: गड्ढे में गिरकर बाइकर की मौत, परिजनों का आरोप- 'मदद के लिए 6 थानों के चक्कर काटे, पर किसी ने नहीं सुनी'

सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

विवाह स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हरिमोहन सेन गार्डन में सामान्य रूप से चल रहे थे, तभी अचानक वे लड़खड़ाए और बेहोश होकर आगे की ओर गिर पड़े. शुरुआत में जश्न में डूबे मेहमानों को लगा कि शायद वे फिसल कर गिर गए हैं, लेकिन जब काफी देर तक उनमें कोई हलचल नहीं हुई, तो परिवार के सदस्य उनकी ओर दौड़े.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें

परिजनों ने तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और परिवार के सदस्यों ने मिलकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां मौजूद डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें 'डेड ऑन अराइवल' (अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि मौत की वजह 'मैसिव कार्डियक अरेस्ट' (भीषण दिल का दौरा) था.

झांसी में भतीजी की शादी के दौरान हार्ट अटैक आने से एक शख्स गिर गया, मौत हो गई.

चलते - फिरते, हंसते- गाते, उछलते-नाचते लोग गिर रहे है और मर रहे हैं लेकिन सरकार को घंटा फ़र्क़ नहीं पड़ रहा. ये देखिए, शादी समारोह में चलता फिरता शख़्स गिरा और मौत हो गई.मृतक दुल्हन का मामा था. इस मौत के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया.घटना यूपी के झांसी की है. pic.twitter.com/7Y7jd0jhdd — Priya singh (@priyarajputlive) February 5, 2026

पुलिस की कार्रवाई और परिजनों का बयान

डोंगरी थाने के प्रभारी शिवसागर सिंह ने बताया कि उन्हें मैरिज गार्डन में एक व्यक्ति के अचानक बीमार होकर गिरने की सूचना मिली थी. उन्होंने कहा, ‘पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सा कर्मचारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.’

मृतक के भतीजे पंकज सेन ने बताया कि उनके चाचा विशेष रूप से अपनी बहन की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए डैली गांव आए थे. उन्होंने बताया कि सुबह तक हरिमोहन पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे और उन्होंने किसी भी तरह की बेचैनी की शिकायत नहीं की थी. यह भी पढ़ें: Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय कोयला खदान विस्फोट मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, 18 मौतों के बाद खदान मालिकों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों ने बढ़ाई चिंता

पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से नाचते, चलते या सामान्य काम करते हुए अचानक हार्ट अटैक आने की कई घटनाएं सामने आई हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि शादी या उत्सवों के दौरान अत्यधिक शारीरिक परिश्रम और शोर-शराबे के बीच यदि किसी को सीने में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज न करें.