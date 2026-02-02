Dies oF Heart Attack: राजकोट में पुलिस भर्ती के दौरान 27 वर्षीय युवक को आया हार्ट अटैक, मौत से परिवार में मातम

Representative Image (Photo Credits: File Photo)

राजकोट, 2 फरवरी. गुजरात पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण (Physical Test) के दौरान सोमवार सुबह राजकोट जिले के गोंडल स्थित एसआरपी (SRP) मैदान में एक हृदय विदारक घटना घटी. गिर सोमनाथ के कोडिनार निवासी 27 वर्षीय नितिनभाई चौहान की 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के कुछ ही मिनटों बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, नितिन ने निर्धारित समय से पहले 23 मिनट में ही अपनी दौड़ पूरी कर ली थी.

दौड़ के बाद सीने में दर्द की शिकायत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नितिन चौहान ने शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (Physical Endurance Test) के हिस्से के रूप में 5 किमी की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की थी. मैदान से बाहर निकलते ही उन्हें सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी. वहां मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत गोंडल के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. यह भी पढ़े: Cricketer Dies of Heart Attack: क्रिकेट पिच पर पसरा मातम! मेरठ में मैच खेलते हुए 50 वर्षीय क्रिकेटर अहमर खान का हार्ट अटैक से मौत

मृतक का शैक्षणिक और व्यक्तिगत परिचय

नितिन चौहान ने बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की थी और वह पिछले कई वर्षों से पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे. उनकी शादी लगभग एक साल पहले ही हुई थी. उनके परिवार के लिए यह एक बड़ा आघात है, क्योंकि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर (5 किमी दौड़) पार करने के कुछ ही क्षण बाद दम तोड़ दिया.

भर्ती अभियान में बढ़ती ऐसी घटनाएं

गुजरात में पुलिस भर्ती अभियान के दौरान इस महीने में यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भरूच में कच्छ के रहने वाले 25 वर्षीय रविराजसिंह जडेजा की भी 5 किमी की दौड़ पूरी करने के बाद मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके हृदय में ब्लॉकेज की बात सामने आई थी. इसी तरह का एक मामला छोटा उदेपुर से भी सामने आया था, जहां 27 वर्षीय उम्मीदवार की दौड़ के दौरान गिरने से मौत हो गई थी.

सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करेंगे अधिकारी

लगातार हो रही इन घटनाओं ने भर्ती केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुरक्षा और चिकित्सा जांच प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि वे अब सुरक्षा प्रोटोकॉल और मेडिकल स्क्रीनिंग की समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता पर्याप्त और त्वरित हो. पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया है.