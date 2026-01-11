DC-W vs GG-W WPL 2026 4th Match Live Toss And Scorecard: नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Women vs Gujarat Giants Women, 4th Match Womens Premier League 2026 Live Toss And Scorecard Update: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स की टीमें अपने अभियान की शुरूआत कर ली हैं. दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. दोनों ही टीमें एक-दूसरे को पछाड़ने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में गुजरात जायंट्स की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: DC-W vs GG-W WPL 2026 4th Match Preview: आज गुजरात जायंट्स महिला बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC-W vs GG-W 4th Match Playing)

दिल्ली कैपिटल्स महिला: लिजेल ली (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ैन कप्प, निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, श्री चरणी.

गुजरात जायंट्स महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर.

दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Delhi Capitals Cricket Team vs Gujarat Giants Cricket Team Match Scorecard)

गुजरात जायंट्स ने अपने पहले ही मुकाबले में दमदार प्रदर्शन से सभी शंकाओं को खत्म किया. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली. गुजरात जायंट्स ने हर डिपार्टमेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 10 रन से जीत दर्ज की. जहां उसने टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में जीत के साथ खाता खोला था. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग- तीनों में टीम संतुलित नजर आई.

महिला प्रीमियर लीग 2026 में शनिवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल अकेडमी में खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच पहला मैच शाम 3 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस 2:30 पर होगा.

एश्ले गार्डनर की कप्तानी में गुजरात जायंट्स ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया था और पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी. एश्ले गार्डनर ने इस सीजन की टीम को पिछले सीजन से मजबूत बताया है और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. यूपी और गुजरात की टक्कर दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बतौर कप्तान श्रेष्ठता की परीक्षा भी है. इन दोनों ही टीमों के बीच पिछला मुकाबला साल 2025 के सीजन में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने 19.3 ओवर में 178 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी.

