Sri Lanka vs Pakistan, 3rd T20I Match Preview: आज श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा तीसरा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 3rd T20I Match Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. वहीं, दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब तीसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SL vs PAK 3rd T20I 2026, Dambulla Weather, Rain Forecast and Pitch Report: दांबुला में बारिश बनेगी विलेन या बल्लेबाज और गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट

पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवरों में महज 128 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से जेनिथ लियानगे ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 129 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने महज 16.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 51 रनों की धुआंधार पारी खेली. श्रीलंका की ओर से महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (SL vs PAK T20I Head To Head Record)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, श्रीलंका की टीम ने महज 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मुकाबला रद्द हो गया था. श्रीलंका की धरती पर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है, जहां मेहमान टीम का दबदबा रहा है.

दांबुला की पिच रिपोर्ट (Dambulla Pitch Report)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता हैं. इस मैदान पर रनों की बौछार की जा सकती है, बस स्पिनर्स की फिरकी और शुरुआत में तेज गेंदबाजों से संभलकर रहना होगा. अगर बारिश हुई और उसके बाद मैच खेला जा सका तो गेंदबाजों के लिए गेंद को थामना आसान नहीं होगा.

इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर 263 रन है. जबकि न्यूनतम टी20 स्कोर यहां पर 88 रन है. पल्लेकेले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 162 रन है. इस मैदान पर स्पिनर्स का दबदबा देखा गया है. इस मैदान पर अब तक 26 टी20 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 15 बार जीत मिली है, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 10 मैचों में जीत हासिल हुई है.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच दूसरे वनडे मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी (SL vs PAK Key Players To Watch Out): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, दुनिथ वेल्लालेगे, सैम अयूब, फखर ज़मान, मोहम्मद नवाज़ और अबरार अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (Mini Battle): श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसांका और नसीम शाह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं फखर ज़मान और मथीशा पथिराना के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. वहीं टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में कैसे देख सकते हैं?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स पर होगा. दूसरे टी20 मुकाबला का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 और स्टार स्पोर्ट्स 5 पर किया जाएगा.

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कैसे देख सकते हैं?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में Sony Liv ऐप और फैनकोड ऍप पर किया जाएगा. इसके अलावा वेबसाइट पर भी फैंस इस मुकाबले का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs PAK 3rd T20I Playing Prediction)

श्रीलंका: दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालेगे, महीश थीकशाना, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशनका.

पाकिस्तान: सैम अयूब, फखर ज़मान, साहिबज़ादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उस्मान खान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, अबरार अहमद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.