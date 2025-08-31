California: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भारतीय इंजीनियर प्रतीक पांडे की मौत, परिवार ने ओवरवर्क पर उठाए सवाल

परिवार ने ओवरवर्क और देर रात तक काम करने की संस्कृति को उनकी मौत का कारण बताया (Photo : X)

अमेरिका के कैलिफोर्निया में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के माउंटेन व्यू कैंपस से एक दुखद खबर आई है. यहां भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक पांडे (Pratik Pandey) की ऑफिस में ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक 35 साल के प्रतीक 19 अगस्त की शाम दफ्तर आए थे और अगले दिन तड़के करीब 2 बजे उनकी लाश पाई गई. पुलिस ने साफ किया है कि इसमें किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अपराध शामिल नहीं है.

परिवार ने जताई काम के दबाव की चिंता

प्रतीक पांडे के परिवार का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियों को कर्मचारियों पर पड़ने वाले काम के दबाव को गंभीरता से लेना चाहिए. उनके चाचा मनोज पांडे ने बताया कि प्रतीक काफी मेहनती और खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन लंबे समय से देर रात तक काम करते रहे. उनका कहना है कि कंपनियों को यह देखना चाहिए कि कोई कर्मचारी लगातार अजीब समय पर ऑफिस आ-जा रहा है तो उसे नोटिस करें. “यही शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है,” उन्होंने कहा.

करियर और पढ़ाई का सफर

मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले प्रतीक करीब 10 साल पहले अमेरिका गए थे. उन्होंने सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की और उसके बाद एप्पल, इल्यूमिना और वॉलमार्ट लैब्स जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया. जुलाई 2020 में वह माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े. उनके सहकर्मी और साथी उन्हें मददगार और खेलों के शौकीन इंसान बताते हैं. उन्हें फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस खेलना पसंद था.

अंतिम संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा

29 अगस्त को फ्रेमोंट (कैलिफोर्निया) में उनके दोस्तों और परिवार ने अंतिम दर्शन का आयोजन किया. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया. उनके माता-पिता और दो बहनें यहीं रहते हैं. चाचा ने कहा कि हिंदू परंपराओं के लिए अंतिम दर्शन बेहद जरूरी होते हैं. “परिवार के लिए यह बहुत बड़ा दुख है,” उन्होंने कहा.