Raebareli News: यूपी के रायबरेली में Loco Pilot की बड़ी लापरवाही, सिगरेट खरीदने के लिए रोकी मालगाड़ी? वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू; VIDEO

Loco Pilot Stops Train to Buy Cigarettes? उत्तर प्रदेश के रायबरेली (Raebareli) से रेलवे विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां कथित तौर पर लोको पायलट ने सिगरेट खरीदने के लिए मालगाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर रोक दिया. यह घटना 17 दिसंबर की बताई जा रही है, जब एनटीपीसी परियोजना से लौट रही कोयला लदी ट्रेन मिलकान रेलवे क्रॉसिंग (ऊंचाहार क्षेत्र) पर करीब 10 मिनट तक खड़ी रही. ट्रेन के रुकने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोको पायलट ट्रेन से नीचे उतरकर पास की दुकान की ओर जाता है, जिसे राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेन रुकने की असली वजह सिग्नल की तकनीकी समस्या थी, न कि सिगरेट खरीदना. यह भी पढ़े: बड़ा हादसा टला! बुंदेलखंड एक्सप्रेस से टकराई बोलेरो, रेलवे की लापरवाही पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Loco Pilot की बड़ी लापरवाही

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने मालगाड़ी ट्रेन रोक दी। 10 म‍िनट तक ट्रेन रुकी रही ज‍िसकी वजह से क्रॉस‍िंग पर जाम लग गया। हालांक‍ि रेलवे अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए सिग्नल समस्या को रुकावट का कारण बताया है। pic.twitter.com/yade9tqcBg — Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) December 22, 2025

यह पूरा मामला रेलवे की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है. यदि जांच में लोको पायलट दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत न केवल रेलवे नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और आवाजाही के साथ भी खिलवाड़ है.