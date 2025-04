बड़ा हादसा टला! बुंदेलखंड एक्सप्रेस से टकराई बोलेरो, रेलवे की लापरवाही पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

निवाड़ी: बुंदेलखंड एक्सप्रेस गुरुवार तड़के निवाड़ी जिले के मगरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बोलेरो एसयूवी से टकरा गई, जो रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई थी. हालांकि बड़ा हादसा टल गया और ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई.

यह घटना रात करीब 1 बजे हुई, जब ग्वालियर से प्रयागराज जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस तेज रफ्तार में मगरपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर दूर पहुंची. इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी रेलवे ट्रैक पार करते हुए बीच में फंस गई. बताया जा रहा है कि इलाके में पुराने अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया है और नया पुल निर्माणाधीन है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरन ट्रैक पार कर आना-जाना पड़ता है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो गाड़ी एक शादी समारोह से लौट रही थी और रास्ता न होने के चलते चालक ने ट्रैक पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक के बीच में गाड़ी फंस गई. तभी सामने से आ रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन टक्कर टालना संभव नहीं था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो पूरी तरह चकनाचूर होकर पटरी से दूर जा गिरी. सौभाग्य से बोलेरो में बैठे सभी लोग समय रहते कूदकर भाग निकले और उन्हें कोई चोट नहीं आई.

Hundreds of passengers aboard #BundelkhandExpress had a narrow escape after the train collided with a #BoleroSUV stuck on the tracks near Magarpur railway station on MP-UP border in Niwari district.

The Bolero was attempting to cross the tracks when it got stuck.

