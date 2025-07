Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

South Africa Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2025 12th Match Satta Bazar Favourite Team: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का 12वां मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में खेला जा रहा हैं. यह टूर्नामेंट दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को एक बार फिर मैदान पर लाता है, जहां दोस्ती, पुरानी यादें और जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही हैं. यह टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि क्रिकेट के सुनहरे युग का जश्न है. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की अगुवाई ब्रेट ली (Brett Lee) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एरोन फांगिसो (Aaron Phangiso) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: South Africa Champions vs Australia Champions, WCL 2025 12th Match Live Toss And Scorecard: लीड्स में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एरोन फांगिसो ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में साउथ अफ्रीका चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस फिलहाल टॉप दो पायदानों पर काबिज़ हैं. साउथ अफ्रीका ने अपने चार में से तीन मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और उनका नेट रन रेट +1.911 है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं, जिनमें दो में जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला बिना नतीजे के रहा. उनके खाते में 5 अंक हैं और नेट रन रेट +3.307 के साथ वे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

हालिया प्रदर्शन की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में चार मैच जीते हैं और एक में हार झेली है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी शानदार फॉर्म में रहते हुए पिछली पांच भिड़ंतों में तीन मैचों में जीत दर्ज की है, एक में हार और एक मुकाबला रद्द रहा है. दोनों टीमें अब प्लेऑफ की दौड़ में मज़बूती से आगे बढ़ रही हैं.

दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस (SA C vs AUS C) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.