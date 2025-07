Viral Video: नन्हे पक्षी से जब पहली बार मिला कुत्ता, दिया ऐसा रिएक्शन कि देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Viral Video: आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में अक्सर लोग कुछ देर के सुकून के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर स्क्रॉल करते हैं. विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ढेरों वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर सारा तनाव पल भर में छूमंतर हो जाता है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है. खासकर, पशु-पक्षियों से जुड़े वीडियो लोगों को खास पसंद आते हैं और बेजुबानों की अटखेलियों दिल जीत लेती हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हे पक्षी (Little Bird) से पहली बार मिलने के बाद पालतू कुत्ता (Pet Dog) कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देता है, जिसे देखने के बाद आप भी मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाएंगे.

वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- पहली बार किसी पक्षी से मिलने पर कुत्ते की प्रतिक्रिया... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 274.4k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- यदि वह बिल्ली होती तो शायद शिकार करती, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- सबसे प्यारी चीज जो मैंने कभी देखी है. यह भी पढ़ें: छोटे पक्षी से पहली बार मिलने पर कुत्ते ने दिया ऐसा रिएक्शन, Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

जब नन्हे पक्षी से पहली बार मिला पालतू कुत्ता

Dog's reaction to meeting a bird for the first time..🐕🐾🐦😍 pic.twitter.com/eKQ18a8T8M

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) July 26, 2025