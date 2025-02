छोटे पक्षी से पहली बार मिलने पर कुत्ते ने दिया ऐसा रिएक्शन, Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

Dog and Bird Viral Video: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग तनाव और स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे में जब सोशल मीडिया (Social Media) पर स्क्रॉल करते समय मजेदार वीडियो आंखों के सामने आ जाते हैं तो उन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. यही वजह कि लोग दिल को सुकून पहुंचाने वाले हल्के-फुल्के वीडियो देखना पसंद करते हैं और उस पर भी जानवरों से जुड़े क्यूट वीडियो आंखों से सामने आ जाए तो फिर क्या बात है. इसी कड़ी में मनमोहक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता (Dog) पहली बार छोटे से पक्षी (Bird) से मिलता है, उससे मिलने के बाद उसका जो रिएक्शन होता है, उसे देखकर आपका दिन बन जाएगा.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, इसके साथ कैप्शन लिखा है- पहली बार एक छोटे पक्षी से मिलने पर कुत्ते की प्रतिक्रिया. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 231k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: ठंड में अलाव के ऊपर बिस्तर पर आराम से सोते दिखे कुत्ता और सुअर, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

छोटे पक्षी से पहली बार मिला कुत्ता

Dog's reaction to meeting a little bird for the first time..🐕🐾🐦😊 pic.twitter.com/0lnZDmq9Ji

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) February 1, 2025