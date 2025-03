Viral Video: पेरू में मालगाड़ी के नीचे दबने के बाद नशे में धुत शख्स बाल-बाल बचा, शॉकिंग CCTV वीडियो आया सामने

लीमा (पेरू), 10 मार्च: पेरू में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति उस समय बच गया जब एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, जब वह पटरियों के पास सो रहा था. यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसी खबरें हैं कि युवक शराब के नशे में था और उसे ट्रेन का पता नहीं चला. स्थानीय अधिकारियों ने राजधानी लीमा में हुई इस चौंकाने वाली घटना की पुष्टि की है. सीसीटीवी कैमरों ने इस अविश्वसनीय क्षण को रिकॉर्ड किया. फुटेज में देखा जा सकता है कि व्यक्ति रेलवे पटरियों के ठीक बगल में जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है. एक धीमी गति से चलने वाली मालगाड़ी मौके पर आती है और उससे टकराती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है. हालांकि, गंभीर रूप से घायल होने के बजाय, वह व्यक्ति ट्रेन के चले जाने के तुरंत बाद उठ जाता है. यह भी पढ़ें: Roof Collapse Video: पेरू में बड़ा हादसा! मॉल के फूड कोर्ट की छत गिरने से 70 से ज्यादा लोग घायल

स्थानीय अधिकारी जनरल जेवियर एवलोस ने बताया कि वह व्यक्ति नशे की हालत में था. उसने संभवतः शराब पी रखी थी और ट्रेन की पटरियों पर सो गया था. इस वजह से उसे अपनी ओर आती ट्रेन का एहसास या आवाज़ नहीं हुई.

A 28-year-old man miraculously survives being run over by a train in Lima, Peru, after falling asleep on the tracks. He walked away with minor injuries, believed to be under the influence at the time. #Lima #TrainIncident #MiracleSurvival #Peru #AnewZ pic.twitter.com/cnfErE1AJq

— AnewZ (@Anewz_tv) March 9, 2025