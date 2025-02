Roof Collapse Video: पेरू में बड़ा हादसा! मॉल के फूड कोर्ट की छत गिरने से 70 से ज्यादा लोग घायल

पेरू के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक मॉल में बड़ा हादसा हो गया, जहां फूड कोर्ट की छत अचानक गिरने से कम से कम 70 लोग घायल हो गए. इस घटना की पुष्टि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा एक व्यस्त शॉपिंग मॉल में हुआ, जहां कई लोग फूड कोर्ट में मौजूद थे. अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे वहां मौजूद ग्राहक और स्टाफ मलबे में दब गए.

स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

At least 70 injured after roof collapsed at mall food court in northwestern Peru - health ministrypic.twitter.com/wNoR9BXqur

— BNO News Live (@BNODesk) February 22, 2025