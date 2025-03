India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 Finals Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे थे. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर थीं. इस बीच टीम इंडिया की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी हैं. पीएम मोदी ने कहा कि एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम! आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है. टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई.

पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने की बधाई:

An exceptional game and an exceptional result!

Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They’ve played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all round display.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2025