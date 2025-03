Virat Kohli Touches Mohammed Shami's Mother's Feet: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की मां के छुए पैर, देखें वीडियो

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. रोहित शर्मा के नेतृत्व भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना और सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाली टीम बन गई. भारत ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया और पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्हें सफेद जैकेट भी प्रदान की गई. इस दौरान एक खास पल कैमरे में कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट के सवालों पर लगाई पूर्ण विराम, वनडे और टेस्ट में दिखाते रहेंगे अपना जलवा, देखें वीडियो

विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की मां के छुए पैर

So so nice to see legends & role

model of the game, can show respect to mother (Maa).. here Virat is touching feet of Shami’s mother..here is the blessing he accumulates everyday other than fine tuning his skill! ⁦⁩ #lesson for young cricketer or human ⁦@aaliaaaliya⁩ pic.twitter.com/DtRGGN8JHF

— dilip bhunya (@dilip_bh) March 9, 2025