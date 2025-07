India Champions vs England Champions, WCL 2025 13th Match Winner Prediction: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

India Champions(Photo Credit: X Formerly

India Champions vs England Champions, World Championship of Legends 2025 13th Match Prediction: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का 13वां मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में वापसी कर रही है, जबकि मेज़बान इंग्लैंड चैंपियंस अपनी पहली जीत की तलाश में है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक एक जैसा रहा है और दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं. इस टूर्नामेंट में भारत चैंपियंस की अगुवाई युवराज सिंह (Yuvraj Singh) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड चैंपियंस की कमान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: South Africa Champions vs Australia Champions, WCL 2025 12th Match 1st Inning Scorecard: लीड्स में एबी डिविलियर्स की आई आंधी, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 242 रनों का लक्ष्य; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यह टूर्नामेंट दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को एक बार फिर मैदान पर लाता है, जहां दोस्ती, पुरानी यादें और जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही हैं. यह टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि क्रिकेट के सुनहरे युग का जश्न है. इंडिया चैंपियंस की शुरुआत पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच रद्द होने के साथ हुई थी, जिसके बाद टीम ने लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना किया.

26 जुलाई( शनिवार) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ उन्हें 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी. वहीं इंग्लैंड चैंपियंस भी अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका चैंपियंस के खिलाफ हार कर इस मैच में उतर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा होगा, जहां जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी करने का मौका होगा.

डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा ली हैं. जानिए भारत में इस मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IND C vs ENG C Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में भारत चैंपियंस की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. इंग्लैंड चैंपियंस के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर भारत चैंपियंस की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. भारत चैंपियंस के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

भारत चैंपियंस की जीत की संभावना: 55%

इंग्लैंड चैंपियंस की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

भारत चैंपियंस: क्रिस लिन, शॉन मार्श, डी आर्सी शॉर्ट, बेन डंक (विकेटकीपर), कैलम फर्ग्यूसन, बेन कटिंग, डैनियल क्रिश्चियन, नाथन कूल्टर-नाइल, स्टीव ओ'कीफ, ब्रेट ली (कप्तान), पीटर सिडल.

इंग्लैंड चैंपियंस: हाशिम अमला, हेनरी डेविड्स, जे जे स्मट्स, सारेल एर्वी, जीन-पॉल डुमिनी, मोर्ने वान विक (विकेटकीपर), क्रिस मॉरिस, वेन पार्नेल, आरोन फांगिसो (कप्तान), हार्डस विलोजेन, डुआन ओलिवियर.

नोट: भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.