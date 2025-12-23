Ashes 2025 के दौरान नशे में धुत्त खिलाड़ी! Noosa शराब कांड पर Ben Stokes समेत इंग्लैंड के सितारों की जांच को मजबूर हुआ ECB

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Noosa Alcohol Incident: एशेज 2025-26 सीरीज के बीच इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(England National Cricket Team) एक बार फिर विवादों में घिर गई है. कप्तान बेन स्टोक्स(Ben Stokes) की अगुआई वाली टीम पर आरोप लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान मिड-सीरीज ब्रेक में खिलाड़ियों ने जरूरत से ज्यादा शराब पी. इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को आधिकारिक जांच शुरू करनी पड़ी है. दरअसल, ब्रिसबेन के गाबा टेस्ट में करारी हार के बाद इंग्लैंड टीम दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच चार दिन के ब्रेक पर क्वींसलैंड के रिसॉर्ट टाउन नूसा(Noosa) पहुंची थी. टीम मैनेजमेंट का मानना था कि यह ब्रेक खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा करेगा. हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम(Brendon McCullum) ने भी पहले कहा था कि इस छोटे ब्रेक से खिलाड़ी नई ऊर्जा के साथ वापसी करेंगे.

हालांकि, यह नूसा(Noosa) ट्रिप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट विशेषज्ञों और मीडिया को रास नहीं आई. जल्द ही रिपोर्ट्स सामने आने लगीं कि इस दौरान कुछ इंग्लिश खिलाड़ियों ने जरूरत से ज्यादा शराब पी. जब टीम ब्रेक के बाद एडिलेड टेस्ट खेलने उतरी तो प्रदर्शन में कोई सुधार नजर नहीं आया और इंग्लैंड को एक और हार झेलनी पड़ी. लगातार हार के चलते महज 11 दिन के खेल में ही ऑस्ट्रेलिया ने एशेज(Ashes) अपने नाम कर ली. ECB के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की(Rob Key) ने साफ किया है कि बोर्ड इन आरोपों की समीक्षा करेगा. Key ने माना कि अगर खिलाड़ी सच में जरूरत से ज्यादा शराब पीते पाए गए, तो यह अंतरराष्ट्रीय टीम के मानकों के खिलाफ है.

Rob Key ने कहा कि अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि खिलाड़ी बाहर जाकर अत्यधिक शराब पी रहे थे, तो इसकी जांच होना जरूरी है. उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती और इसे नजरअंदाज करना भी गलत होगा. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब तक उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार खिलाड़ी अनुशासित ही रहे.

Key ने Noosa ट्रिप को लेकर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ी सिर्फ आराम करने, समुद्र तट पर समय बिताने और मोबाइल से दूरी बनाने गए थे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है. उनके अनुसार अगर मामला हल्के खाने-पीने और सीमित मात्रा में ड्रिंक तक था, तो वह स्वीकार्य है. लेकिन अगर यह स्टैग पार्टी जैसी हरकतों में बदला, तो यह गंभीर चिंता का विषय होगा.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत से ज्यादा शराब पीने की संस्कृति किसी भी टीम के लिए फायदेमंद नहीं होती. Key खुद शराब न पीने वाले व्यक्ति हैं और उनका मानना है कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए. Rob Key ने यह भी खुलासा किया कि Ashes से पहले ही टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के ऑफ-फील्ड व्यवहार को लेकर सतर्क था. न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक ODI मैच से पहले Jacob Bethell और Harry Brook को बार में शराब पीते देखे जाने पर उन्हें अनौपचारिक रूप से चेतावनी दी गई थी. Key के अनुसार यह कोई औपचारिक अनुशासनात्मक मामला नहीं था, बल्कि एक तरह का वेक-अप कॉल था.

Key ने दोहराया कि उन्हें डिनर के साथ एक ग्लास वाइन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा शराब पीना अनावश्यक है. अब ECB यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि Noosa ब्रेक के दौरान खिलाड़ियों का व्यवहार वास्तव में सीमाओं के भीतर था या नहीं. Ashes में हार के बाद पहले से ही दबाव में चल रही इंग्लैंड टीम के लिए यह विवाद हालात को और मुश्किल बना सकता है. ECB की जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि यह मामला सिर्फ अफवाहों तक सीमित था या फिर टीम डिसिप्लिन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा.