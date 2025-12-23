How to Withdraw PF: सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी नौकरी छोड़ने से पहले भी निकाल सकते हैं पीएफ, ये है आसान तरीका

क्लेम आमतौर पर 3–7 कार्यदिवस में बैंक खाते में आ जाता है.

PF निकासी से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी

कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि PF से निकासी करने पर उनके रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर पड़ता है। PF में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है, इसलिए बिना जरूरत के निकासी करना भविष्य की बचत को कम कर सकता है। EPFO समय–समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि क्लेम करने से पहले वेबसाइट या UMANG ऐप के जरिए अपडेटेड गाइडलाइन जरूर पढ़ें