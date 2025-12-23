How to Withdraw PF: सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी नौकरी छोड़ने से पहले भी निकाल सकते हैं पीएफ, ये है आसान तरीका

How to Withdraw PF: कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) उनकी कमाई का एक सुरक्षित हिस्सा होता है, जो भविष्य के आर्थिक जरूरतों के लिए जमा किया जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि PF केवल नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में नौकरी जारी रहते हुए भी PF निकासी की अनुमति देता है. सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारी इन स्थितियों में अपने PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Nagpur RPF: ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ के तहत नागपूर आरपीएफ ने जून से लेकर अब तक 15 बच्चों को बचाया
किन परिस्थितियों में PF निकाला जा सकता है?
EPFO नियमों के तहत कर्मचारी निम्न स्थितियों में PF का हिस्सा निकाल सकते हैं:
शादी (स्वयं, भाई–बहन या बच्चे की)
घर की मरम्मत या निर्माण
मेडिकल इमरजेंसी
बच्चों की पढ़ाई
नौकरी खोने के बाद 1 महीना पूरा होने पर (अंशतः निकासी)
घर खरीदने या लोन चुकाने के लिए
दिव्यांग उपकरण खरीदने के लिए
PF निकालने का आसान तरीका
स्टेप 1: EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर लॉगिन करें
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: epfo unified member portal
अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
स्टेप 2: KYC और बैंक डीटेल्स चेक करें
'Manage' सेक्शन में जाकर देखें कि आपका KYC (Aadhaar, PAN, Bank Account) अपडेट है या नहीं.
KYC पूरा न होने पर क्लेम स्वीकार नहीं होगा.
स्टेप 3: Online Services में जाएं
मेन्यू में जाएं और Online Services → Claim (Form-31, 19 & 10C) पर क्लिक करें.
स्टेप 4: बैंक खाता वेरीफाई करें
स्क्रीन पर दिख रहे बैंक खाते के अंतिम 4 अंक चेक करें.
यदि सही हैं तो ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें.
स्टेप 5: PF Advance (Form-31) चुनें
यहां PF पूरी तरह नहीं, बल्कि केवल एडवांस निकासी (Form-31) का विकल्प चुनें.
ड्रॉपडाउन में वह कारण चुनें, जिसके लिए आप PF निकालना चाहते हैं (जैसे मेडिकल, घर, शादी आदि).
स्टेप 6: निकालने की राशि डालें
उपलब्ध PF बैलेंस के आधार पर राशि दर्ज करें.
जरूरी डॉक्यूमेंट (कुछ मामलों में) अपलोड करें.
स्टेप 7: सबमिट करें और ट्रैक करें
फॉर्म सबमिट करें।
क्लेम आमतौर पर 3–7 कार्यदिवस में बैंक खाते में आ जाता है.
PF निकासी से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी
कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि PF से निकासी करने पर उनके रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर पड़ता है। PF में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है, इसलिए बिना जरूरत के निकासी करना भविष्य की बचत को कम कर सकता है। EPFO समय–समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि क्लेम करने से पहले वेबसाइट या UMANG ऐप के जरिए अपडेटेड गाइडलाइन जरूर पढ़ें