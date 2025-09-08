MS Dhoni Debut On Big Screen? कुछ दिन पहले स्टार क्रिकेटर एमएस धोनी और अभिनेता आर. माधवन की शूटिंग के दौरान की तस्वीरें सामने आई थीं, जहां दोनों किसी अनजान प्रोजेक्ट पर काम करते दिखे थे. अब आखिरकार इस प्रोजेक्ट का टीज़र रिलीज़ हो गया है. टीज़र में एमएस धोनी और माधवन बंदूकों के साथ एक्शन करते नज़र आ रहे हैं. इसमें एक मिशन दिखाया गया है, जिसके लिए 'कूल हीरो' धोनी और 'रोमांटिक' माधवन को चुना गया है. दोनों पूरे टीज़र में जबरदस्त शूटआउट करते दिखाई देते हैं. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन वासन बाला ने किया है, लेकिन इसकी असली प्रकृति अब तक साफ नहीं हो पाई है. इसे 'द चेज़' नाम दिया गया है, मगर यह फिल्म है, वेब सीरीज़ है या फिर एड फिल्म, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. फैंस का मानना है कि यह धोनी का बड़े पर्दे पर डेब्यू हो सकता है. टीज़र सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया.

'द चेज़' के टीज़र में आर माधवन के साथ एमएस धोनी नज़र आए

View this post on Instagram A post shared by R. Madhavan (@actormaddy)

