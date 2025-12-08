Karnataka Rottweiler Attack: कर्नाटक के दावणगेरे में रॉटवाइलर के हमले से महिला की मौत, कुत्ते का मालिक गिरफ्तार

रॉटवेइलर का मालिक गिरफ्तार (Photo: X|@ani_digital)

कर्नाटक (Karnataka) के दावणगेरे (Davanagere) में रॉटवीलर कुत्तों के हमले से महिला की दर्दनाक मौत हो गई. अनीता कॉम नाम की महिला सुबह 12:30 से 2:30 बजे के बीच होन्नूर की ओर जा रही थीं, जब NH-48 के पास मल्लिकार्जुन के घर के सामने एक घर के पास उन पर हमला हुआ. शुरू में उन्हें लगा कि यह आवारा कुत्तों का हमला है, लेकिन दो रॉटवीलर कुत्तों ने उनके शरीर को नोच लिया, जिससे उनके चेहरे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोग होन्नूर करिबासप्पा और मल्लिकार्जुन, जो अपने खेतों में पानी देने गए थे, उन्होंने कुत्तों को देखा और उन्हें भगाने की कोशिश की. जब जानवर पीछे नहीं हटे, तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सर्विस 112 पर संपर्क किया. यह भी पढ़ें: VIDEO: महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा सड़क हादसा! सप्तशृंगी देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

पुलिस की मदद से, पीड़ित को बचाया गया और दावणगेरे के CG हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बाद में उसे एडवांस इलाज के लिए बेंगलुरु रेफर किया गया, लेकिन सुबह करीब 9 बजे ले जाते समय उसकी मौत हो गई. सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस उमा प्रशांत की देखरेख में, सीनियर अधिकारियों और दावणगेरे रूरल पुलिस इंस्पेक्टर अन्नाया केटी की लीडरशिप में एक टीम ने जानवरों के मालिकों का पता लगाने के लिए इंटेंसिव सर्च शुरू की. कई सोर्स से इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने देवराज अरास लेआउट के रहने वाले 27 साल के शैलेश कुमार पी. को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान, शैलेश ने कबूल किया कि उसके पास तीन रॉटवाइलर कुत्ते थे. ब्रैडो, पपी और हीरो, और यह भी माना कि उनमें से दो, पपी और हीरो, हाल ही में गुस्सैल हो गए थे.

उसने पुलिस को बताया कि उसने और उसके ससुर ने 4 दिसंबर को रात करीब 10:30 बजे होन्नूर के पास दोनों कुत्तों को उनके बर्ताव से "तंग" आने के बाद छोड़ दिया था. होने वाले खतरे के बारे में पता होने के बावजूद, उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिससे अनीता पर जानलेवा हमला हुआ. शैलेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है.