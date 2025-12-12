India Likely Playing XI for 3rd T20I vs South Africa: दूसरे टी20 में हार के बाद टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में होगा बड़ा बदलाव! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में इन धुरंधरो को मिलेगा मौका

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Players: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का तीसरा मुकाबला 14 दिसम्बर(रविवार) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम(Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जाएगा. दूसरा मैच हारने के बाद भारतीय टीम के सामने अब कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं. पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया दूसरे मैच में पूरी तरह आउटप्ले हो गई. दक्षिण अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक की 90 रनों की तूफानी पारी के दम पर 213/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज़ी 51 रनों से बुरी तरह लड़खड़ा गई. तिलक वर्मा ने 62 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला. टीम इंडिया ने यूएई को 234 रनों से पछाड़कर की अंडर-19 एशिया कप की आगाज़, वैभव सूर्यवंशी रहे जीत के हीरो; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

धर्मशाला की पिच पेसरों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में भारतीय टीम तीसरे टी20I के लिए कुछ बदलाव कर सकती है. इस आर्टिकल में हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20I के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नज़र डालते हैं.

टॉप आर्डर: शुभमन गिल की वापसी कुछ खास नहीं रही है. दूसरे मैच में वह गोल्डन डक पर आउट हुए और लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. ऐसे में टीम इंडिया तीसरे टी20I में संजू सैमसन को ओपनर के रूप में मौका दे सकती है. उनके साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे. गिल उप-कप्तान जरूर हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें एक मैच आराम दे सकता है.

मिडिल आर्डर: तिलक वर्मा बेहतरीन लय में हैं और तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव अभी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन टीम उन्हें ड्रॉप नहीं करेगी. फॉर्म वापस पाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने की जरूरत है, इसलिए वे नंबर 4 पर उतरेंगे. मध्यक्रम में विकेटकीपर जितेश शर्मा टीम को संतुलन देंगे.

ऑल-राउंडर: हार्दिक पंड्या की पावर-हिटिंग और बॉलिंग दोनों भारत के लिए अहम रहेंगे. टीम पिच की परिस्थितियों को देखते हुए शिवम दूबे की जगह एक अतिरिक्त पेसर को शामिल कर सकती है. धर्मशाला में ठंडे मौसम और तेज हवा की मदद को ध्यान में रखते हुए हर्षित राणा को मौका मिलने की पूरी संभावना है

गेंदबाज: भारत की प्रमुख तेज गेंदबाज़ी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

शामिल होंगे. स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल पर होगी, जो बीच के ओवरों में रन रोकने और विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती