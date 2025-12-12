IND vs PAK ICC Men's T20 World Cup 2026 Tickets: क्या खत्म हो गया भारत-पाकिस्तान मैच का जुनून? टी20 वर्ल्ड कप टिकटों की हैरान कर देने वाली कीमत, मात्र इतने रुपये में देख सकेंगे महामुकाबला

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 Tickets: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. टूर्नामेंट में अब केवल दो महीने बचे हैं और इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टिकट बिक्री का ऐलान कर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है. गुरुवार (11 दिसंबर) से टिकट बिक्री शुरू होने के साथ ही टिकटों की कीमतों ने भारत और श्रीलंका के फैंस को खास तौर पर चौंका दिया है. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा भारत-पाकिस्तान मुकाबले ने, जिसकी कीमतें ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि लीग चरण में यह भारतीय टीम का एकमात्र मैच होगा जो भारतीय सरहदों के बाहर खेला जाएगा. यदि दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचती हैं, तब इस चिर-प्रतिद्वंद्वी भिड़ंत का एक और अध्याय देखने को मिल सकता है. विदेश दौरों पर भारतीय खिलाड़ी करते हैं गलत गतिविधियाँ! रवीन्द्र जडेजा की पत्नि रिवाबा ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के इंटग्रेटी पर उठाई सवाल, देखें वीडियो

ICC द्वारा जारी टिकट संरचना में भारत-पाक मुकाबले की शुरुआती कीमत केवल LKR 1500 यानी करीब ₹439 रखी गई है. किसी भी ICC टूर्नामेंट में भारत-पाक मैच के लिए यह अब तक की सबसे कम शुरुआती कीमत मानी जा रही है. इस कम कीमत ने फैंस को हैरान कर दिया, लेकिन उत्साह का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि फेज-1 के सारे टिकट कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बिक गए. ICC ने स्पष्ट किया है कि फेज-2 और आगे के चरणों में और टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे.

ICC ने इस बार पूरे टूर्नामेंट के टिकट बेहद किफायती रखे हैं ताकि अधिक से अधिक दर्शक विश्व कप का रोमांच लाइव देख सकें. भारत में आयोजित होने वाले मैचों में, जिनमें भारतीय टीम शामिल नहीं है, टिकटों की कीमत मात्र ₹100 से शुरू होती है। वहीं भारतीय टीम के मैचों के लिए शुरुआती कीमत ₹500 रखी गई है. श्रीलंका में होने वाले मुकाबलों के लिए सबसे सस्ता टिकट LKR 1000 यानी लगभग ₹293 का है. ICC ने इन शुरुआती कीमतों को "ऐतिहासिक रूप से सबसे कम" बताया है. हालांकि सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट अभी जारी नहीं किए गए हैं.

इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के आठ विभिन्न स्टेडियमों में होगा. भारत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता मेजबान शहर होंगे. वहीं श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और SSC ग्राउंड के साथ पल्लेकले स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेगा.

भारत-पाक मुकाबले की रिकॉर्डतोड़ कम कीमतों ने यह चर्चा भी शुरू कर दी है कि क्या इस लड़ाई का जुनून कम हो चुका है? हालांकि टिकटों का कुछ ही मिनटों में बिक जाना इस बात का सबूत है कि फैंस का उत्साह और रोमांच बिल्कुल कम नहीं हुआ है. बल्कि किफायती कीमतों ने इस महामुकाबले को और अधिक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया है.