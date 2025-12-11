India vs South Africa, 2nd T20I Match Live Streaming: आज खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला? यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गवाएं 24 रन बनाए; यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 101 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया ने 175 रन बोर्ड पर लगाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका महज 74 के स्कोर पर ऑल-आउट हो गई. 58 रन बनाने और एक विकेट लेने के लिए हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अब सबकी नजर दूसरे टी20 मुकाबले पर टिकी रहने वाली हैं.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीस 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से हो गया है. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो गई है. दूसरी तरफ रिंकू सिंह को टीम में नहीं चुना गया है. शुभमन गिल की भी टीम में वापस आए हैं. हालांकि, शुभमन गिल का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया की काफी समय बाद वापसी हुई है. क्वेना मफाका भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. क्वेना मफाका को वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला था.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 32 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैच में जीत मिली है. 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 13 मुकाबले खेले गए हैं. छह मैच में भारत को जीत मिली है. छह मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला गया. इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला 11 दिसंबर को और तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को खेले जाएंगे. बता दें कि दूसरा मैच चंडीगढ़ में और तीसरा मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

कब और कहा खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

कितने बजे से शुरू होगा मैच?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इससे ठीक आधे घंटे पहले यानि 6:30 बजे टॉस होगा.

टीवी पर कैसे देख सकते हैं टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच का लाइव प्रसारण?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जानें वाले दूसरे टी20 मुकाबले का लुफ्त फैंस स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर उठा सकते हैं.

मोबाईल पर कैसे देखें दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला?

मोबाईल पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मैच का मजा लेने के लिए आप जियो हॉटस्टार एप को डाउनलोड कर सकते हैं. यह आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 2nd T20I Probable Playing XI)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.