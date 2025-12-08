VIDEO: जोधपुर में तेज रफ्तार पिकअप चालक ने सड़क पर मचाया आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को धर दबोचा

Pickup created panic on the road (Credit-@dixitparihar)

Jodhpur News: जोधपुर (Jodhpur) के मण्डोर (Mandore) और आस-पास के क्षेत्रों में रविवार शाम एक पिकअप ट्रक (Pickup Truck) ने जमकर कोहराम मचा दिया. बिना नंबर प्लेट और आगे आयरन बंपर (Iron Bumper) लगा यह वाहन पुलिस को चकमा देते हुए तेज रफ्तार में भागता रहा. चालक और उसके दो साथी मिलकर लगभग 100 KM/H (High Speed) की गति से शहर की सड़कों पर दौड़ते रहे. इस दौरान उन्होंने पुलिस के बैरिकेड भी तोड़ दिए और 8 वाहनों को टक्कर मार दी.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @dixitparihar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: राजस्थान के फलोदी में भीषण सड़क हादसा! ट्रेलर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर, 18 श्रद्धालुओं की मौत

पिकअप ट्रक चालक ने मचाया आतंक

बदमाशों ने और तेज भगाई गाड़ी

जानकारी के मुताबिक़ शाम के सुरपुरा बांध चौराहे पर पुलिस ने पिकअप को रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी. सूचना वायरलेस सेट पर सभी थानों में प्रसारित की गई.बदमाश गाड़ी को लगातार विभिन्न इलाकों में घुमाते रहे. कई पुलिसकर्मियों को कूदकर जान बचानी पड़ी.पुलिस ने रास्ता अवरुद्ध करने के लिए जगह-जगह ट्रैक्टर ट्रॉली (Tractor Trolley) और बैरियर लगाए, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी पत्थर फेंके. यहां तक कि उन्होंने एक स्थान पर डिवाइडर क्रॉस (Divider Cross) कर दिया और गाड़ी को गांवों की ओर मोड़ दिया.यहां से निकलकर आरोपी स्टेडियम एरिया (Stadium Area) पहुंचे और वहां चार बार पूरी स्पीड में चक्कर लगाए, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक पीछा करने के बाद पुलिस को सफलता मिली. फूलबाग के पास रेलवे फाटक के किनारे खड़ी एक कार को पिकअप (Pickup) ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन वहीं रुक गया.गाड़ी रुकते ही तीनों युवक अलग-अलग दिशाओं में भागे, मगर मण्डोर थाना पुलिस ने एसएचओ किशनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में सभी को पकड़ लिया. पुलिस ने इनके पास से केबल कटर, आयरन रॉड, कुल्हाड़ी जैसे औजार भी जब्त किए है.पुलिस को आशंका है कि आरोपी केबल चोरी में शामिल हो सकते हैं. पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रही है.आरोपियों के नाम धीरेन्द्रसिंह,राजूराम ,चौथाराम उर्फ सवाई बताएं जा रहे है.