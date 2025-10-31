Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी के रिजल्ट का ऐलान, लाइव देखें विजेताओं की लिस्ट

(Photo : X)

Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result: जिसने भी पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का 500 रुपये वाला टिकट खरीदा है, उसकी धड़कनें इस वक्त जरूर तेज होंगी. बस आधे घंटे में ये तय हो जाएगा कि ये दिवाली किसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लाने वाली है. इनाम भी कोई छोटा-मोटा नहीं, पहला जैकपॉट ही पूरे 11 करोड़ रुपये का है. 500 रुपये में किस्मत आजमाने का ये बहुत बड़ा मौका था.

ठीक 8 बजे खुलेगी किस्मत

पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी का लकी ड्रॉ ठीक 8 बजे (बस 30 मिनट बाद) निकाला जाएगा. ये ड्रॉ लुधियाना या चंडीगढ़ से लाइव होता है. सबकी नजरें टिकी हैं कि वो एक लकी नंबर कौन सा होगा, जो किसी को रातों-रात करोड़पति बना देगा.

11 करोड़ का जैकपॉट और करोड़ों के इनाम

इस लॉटरी की सबसे मस्त बात ये है कि सिर्फ पहला इनाम ही नहीं, बल्कि हजारों लोग इनाम जीतेंगे. जरा इनामों की लिस्ट देखो:

पहला इनाम: 11 करोड़ रुपये (किसी 1 किस्मत वाले को)

दूसरा इनाम: 1-1 करोड़ रुपये (कुल 3 लोगों को)

तीसरा इनाम: 50-50 लाख रुपये (कुल 3 लोगों को)

चौथा इनाम: 10-10 लाख रुपये (कुल 9 लोगों को)

पांचवां इनाम: 5-5 लाख रुपये (कुल 9 लोगों को)

हजारों लोग 9000 और 7000 भी जीतेंगे

अगर आपका नंबर ऊपर के बड़े इनामों में नहीं भी लगा, तो टेंशन मत लो. इसमें हजारों छोटे इनाम भी हैं:

छठा इनाम: 9,000 रुपये (ये 2,400 लोगों को मिलेगा)

सातवां इनाम: 7,000 रुपये (ये भी 2,400 लोगों को मिलेगा)

सोचिए, सिर्फ 500 रुपये के एक टिकट ने लोगों को 11 करोड़ तक जीतने का चांस दिया है. इस बार लॉटरी के टिकट A, B और C सीरीज में बेचे गए थे.

8 बजते ही यहां चेक करें अपना रिजल्ट

अब सवाल ये कि रिजल्ट देखोगे कहां. जैसे ही 8 बजें और ड्रॉ निकले, आप घर बैठे अपना नंबर चेक कर सकते हो. तरीका एकदम आसान है:

सबसे पहले पंजाब लॉटरी की सरकारी वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर जाना. होमपेज पर ही आपको 'Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result' का लिंक चमकता हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करना. एक PDF फाइल डाउनलोड होगी. इस PDF लिस्ट में अपना टिकट नंबर आराम से खोजना.

बस आधे घंटे का इंतजार और. देखते हैं, इस दिवाली पर 11 करोड़ का ये जैकपॉट किसके घर जाता है.