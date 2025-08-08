इंटरनेट पर एक भावुक कर देने वाला वाकया वायरल हो रहा है, जब इंडिगो ने कारगिल युद्ध के नायक नायक दीप चंद को श्रद्धांजलि दी. यह श्रद्धांजलि उस समय दी गई जब वे उनकी फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे. यह मार्मिक श्रद्धांजलि रिकॉर्ड की गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि से प्रभावित होकर, इंटरनेट यूजर्स फ्लाइट अटेंडेंट और कैप्टन की प्रशंसा और सराहना कर रहे हैं. अब वायरल हो रहे वीडियो में, कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक नायक दीप चंद को अन्य यात्रियों के साथ एक खिड़की के पास बैठे देखा जा सकता है. जैसे ही फ्लाइट के कैप्टन ने घोषणा शुरू की, सेना के जवान अपनी खुशी और कृतज्ञता छिपा नहीं पाए. फ्लाइट में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों ने देश के लिए उनकी बहादुरी और बलिदान की सराहना की. यह भी पढ़ें: भारतीय सेना का सराहनीय कदम! इंडियन एयरफोर्स ने पुणे से दिल्ली तक मानव अंगों को किया एयरलिफ्ट

कारगिल हीरो को इंडिगो का हवाई सलाम, यात्रियों ने तालियों से किया अभिवादन

View this post on Instagram A post shared by India 🇮🇳 Bharat | Hindustan | Travly (@india)

